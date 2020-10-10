Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала стильний образ в одних мереживах
Всесвітньо відома модель має польські, єврейські та ірландські корені. Емілі володіє унікальною зовнішністю, тому вже давно вважається однією з найгарячіших дівчат, що працюють супермоделлю. Струнка і засмагла красуня не приховує, що велика частина її зовнішності і таких даних – це генетичний виграш, адже її мама також дуже струнка.
Догляд за собою при цьому у Емілі не такий складний, як вважають фанати. Знаменитість завжди вмивається перед сном, дуже добре зволожує шкіру і незалежно від того, як сильно втомилася, вона очищає обличчя і наносить крем з ретинолом після будь-якого виходу в світ.
Так як дівчина часто знімається в пікантних фотосесіях, вона вже раніше в інтерв'ю розповіла, чому більшу частину зйомки вона не нафарбована і без укладання:
Кравець із "Квартал 95" в легкій сукні без ліфчика викликала бурю емоцій: "Боже, яка..."
Телеканали "1+1" та "Україна" пересварилися через шоу, в якому заспівала Кухар: "Нам прикро..."
Поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка..."
16-річна дочка Беллуччі звела з розуму хижою красою в тісному корсеті і міні: Моніка може пишатися
"У мене виразні риси обличчя, тому треба бути обережною з косметикою. Не люблю виглядати, як клоун, тому в повсякденному житті я лише зрідка наношу кремові рум'яна на щоки і трохи помади. Але ось мій пунктик-брови. Навіть якщо на мені немає ніякого макіяжу, але при цьому мої брови доглянуті, тільки тоді я відчуваю себе комфортно і повністю зібраною".
На фото Емілі чітко видно, що вона і правда використовує мінімум косметики і може захопити образом і без макіяжу на засмаглій шкірі.
До цього красуня показала, що більшу частину своїх повсякденних справ вона робить вдома, а снідати воліє на веранді. Що красуня поспішила наочно проілюструвати на фото. Не обійшлася Емілі і без своєї впізнаваної "фішки" - максимум спокуси з пишною зоною декольте. Топік ледь утримує її груди.
На фотографії знятої максимально близько, можна розглянути, як витончено одягнена зірка: пишні груди обрамлена в чорний топ з глибоким, спокусливим вирізом на зав'язках. При цьому не ній немає білизни. А масивні сережки і кулон підкреслюють красу виразного обличчя Емілі.
Топ виглядає на стрункій фігурі Ратаковскі просто відмінно. Її пишні груди і точені руки звели з розуму шанувальників. Вони почали писати, як відмінно виглядає дівчина, а також хвалити сам топік, запитуючи, де такий можна придбати.
"Занадто красива, королева Емілі", "шалено красива", " чудово красиво 💋", " Люблю гарячу каву з красунею!", "Особливо мені подобається твоє обличчя, місце Твого серця після🌹", "Шикарна в будь-якій позі".
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі