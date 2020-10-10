Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала стильний образ в одних мереживах

Всесвітньо відома модель має польські, єврейські та ірландські корені. Емілі володіє унікальною зовнішністю, тому вже давно вважається однією з найгарячіших дівчат, що працюють супермоделлю. Струнка і засмагла красуня не приховує, що велика частина її зовнішності і таких даних – це генетичний виграш, адже її мама також дуже струнка.

Догляд за собою при цьому у Емілі не такий складний, як вважають фанати. Знаменитість завжди вмивається перед сном, дуже добре зволожує шкіру і незалежно від того, як сильно втомилася, вона очищає обличчя і наносить крем з ретинолом після будь-якого виходу в світ.

Так як дівчина часто знімається в пікантних фотосесіях, вона вже раніше в інтерв'ю розповіла, чому більшу частину зйомки вона не нафарбована і без укладання:

"У мене виразні риси обличчя, тому треба бути обережною з косметикою. Не люблю виглядати, як клоун, тому в повсякденному житті я лише зрідка наношу кремові рум'яна на щоки і трохи помади. Але ось мій пунктик-брови. Навіть якщо на мені немає ніякого макіяжу, але при цьому мої брови доглянуті, тільки тоді я відчуваю себе комфортно і повністю зібраною".

На фото Емілі чітко видно, що вона і правда використовує мінімум косметики і може захопити образом і без макіяжу на засмаглій шкірі.

До цього красуня показала, що більшу частину своїх повсякденних справ вона робить вдома, а снідати воліє на веранді. Що красуня поспішила наочно проілюструвати на фото. Не обійшлася Емілі і без своєї впізнаваної "фішки" - максимум спокуси з пишною зоною декольте. Топік ледь утримує її груди.

На фотографії знятої максимально близько, можна розглянути, як витончено одягнена зірка: пишні груди обрамлена в чорний топ з глибоким, спокусливим вирізом на зав'язках. При цьому не ній немає білизни. А масивні сережки і кулон підкреслюють красу виразного обличчя Емілі.

Топ виглядає на стрункій фігурі Ратаковскі просто відмінно. Її пишні груди і точені руки звели з розуму шанувальників. Вони почали писати, як відмінно виглядає дівчина, а також хвалити сам топік, запитуючи, де такий можна придбати.

"Занадто красива, королева Емілі", "шалено красива", " чудово красиво 💋", " Люблю гарячу каву з красунею!", "Особливо мені подобається твоє обличчя, місце Твого серця після🌹", "Шикарна в будь-якій позі".

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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