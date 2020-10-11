Відома модель Ніколь Потуральски, якій приписують роман з Бредом Піттом, не перестає вражати своїх підписників красою

Причому, щоб зібрати тисячі лайків, дівчині зовсім не обов'язково підкреслювати риси обличчя за допомогою косметики, оскільки природа не поскупилася для неї, передає Politeka.net.

Так, Ніколь опублікувала в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує без грама макіяжу на обличчі. Однак дівчину прикрашають чиста і здорова шкіра, довге шовковисте волосся, які буквально світиться здоров'ям, і теплота в очах.

На моделі – простий сарафан у квіточку із зав'язкою спереду. Як можна помітити, під нього красуня не стала одягати бюстгальтер, і тут дозволивши тілу насолодитися відпочинком у вихідний день, вільний від зйомок і біганини.

Дівчина позує в променях ранкового сонця, сидячи в спальні.

Всього за пару годин знімок зібрав понад п'ять тисяч лайків, і ця цифра продовжує зростати.

Раніше ми розповідали, що 27-річна німецька красуня поділилася новим фото, на якому позує перед камерою в легкому білому плащі з широким поясом. При цьому, судячи з кокетливо привідкритого верху, під ним на моделі нічого немає. Незважаючи на відсутність спідньої білизни, дівчина впевнено дивиться в камеру, демонструючи свою майстерність.

Можна помітити, що на Ніколь немає косметики, що тільки додає її образу легкості і свіжості. Волосся модель також залишила розпущеним.

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