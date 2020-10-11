Наступ нового сезону змушує зірок Змінити стиль і при цьому вразити фанатів вдалими новими нарядами

Щоб виглядати розкішно і не показати зайвого, у більшості артисток є свої стилісти, які підбирають їм вбрання, зачіски і комбінують кращі образи для виходу в світ. При цьому в звичайному житті добре продуманий гардероб позбавляє від необхідності мати повну шафу речей, які важко поєднуються один з одним. А ось як їх комбінувати, можна навчитися у зірок. Представляємо вашій увазі топ-фото осінніх образів зірок для будь-якого приводу.

Тіна Кароль з'явилася на відкритті своєї зірки на "Алеї зірок" в Києві в шкіряній сукні і плащі від відомого дизайнера. Так як співачка віддає перевагу класичному стилю, вона доповнила свій "лук" акуратними прикрасами і витонченими туфлями-човниками.

Ані Лорак віддає перевагу вуличному стилю для виходів у світ, тому завжди доповнює образи стильними аксесуарами-масивними ременями, сумками на ремінцях і сережками-кільцями. Найчастіше Кароліна для виходів у світ надягає зручні джинси-скіні або брючні костюми без принтів.

Настя Каменських нещодавно, також як і Тіна Кароль, отримала свою зірку на" Алеї зірок " і з'явилася на заході в досить простому образі. Сині джинси, вільний плащ на ґудзиках і масивні чорні черевики вдало приховали її фігуру. Деякі при цьому відзначили, що даний наряд не схожий на звичні відкриті костюми Насті.

Даша Ульянова-переможниця "Холостяка" цієї осені радує фанатів класичними нарядами і зухвалими шпагатами в зручних джинсах з високою посадкою. Даші подобається зручний стиль, тому вона часто виходить на вулицю в звичайних кросівках.

Анастасія Волочкова, скандальна російська балерина, в цей сезон вирішила показати, як проводить час вдома на вулиці з таємним коханим в одній піжамі оригінального пошиття і яскравого кольору. Як правило, Анастасія не боїться показати себе, але вдома завжди надягає піжаму незвичайних забарвлень.

Надя Дорофєєва радує шанувальників стильними нарядами, дуже вигідно підкреслюють її фігуру. При цьому дівчині подобаються штани-кльош і масивні черевики на тракторній підошві. Співачка часто комбінує короткі топи з брюками різного дизайну і тим самим розбурхує публіку.

Даша Астаф'єва вдома і на прогулянках воліє стильні толстовки і теплі штани. Найчастіше співачка з'являється в одязі чорних і лаконічних кольорів, але при цьому нерідко можна помітити Астаф'єву в кофтах і футболках з оригінальними принтами на бюсті.

Анна Седокова в незалежності від сезону одягає одяг, який підкреслить достоїнства її тіло і виставить то у вигідному світлі. Зайву вагу співачка майстерно ховає, приховуючи талію, а щоб здаватися вище, завжди носить чоботи на високих підборах або просто ботфорти на шпильці.

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