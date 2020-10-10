Відомого російського актора Дмитра Шаракоіса, який зіграв Бориса Левіна в серіалі "Інтерни", госпіталізували у лікарню

Як передає Politeka.net, про це сам 34-річний Шаракоіс повідомив у себе в Instagram. Він зазначив, що його вже місяць мучать сильні головні болі, але сьогодні напад тривав чотири години, тому довелося викликати швидку допомогу.

Актор зазначив, що відчував сильну пульсацію в голові і серці, тому подумав, що це може бути інфаркт або інсульт. За словами Шаракоіса при першому огляді лікарі виключили ці два припущення, але потрібні будуть додаткові аналізи і огляд. Справа в тому, що медики не змогли знайти причину поганого самопочуття хлопця.

"Буду дуже радий, якщо мене залишать у лікарні. Давно не відчував себе так поруч зі смертю", - написав актор.

Як відомо, кілька років тому актор переїхав до Британії, так як на батьківщині йому перестали пропонувати ролі і він залишився без роботи. Коли з'ясувалося, що Шаракоіс працює на будівництві, його почали висміювати в мережі, що дуже засмутила актора. Він записав відеозвернення, в якому чесно зізнався, що не вважає себе успішним актором.

Крім "Інтернів", де Шаракоіс зіграв з Христиною Асмус, він запам'ятався за роллю Шуріка в рімейку "Кавказької полонянки".

Нагадаємо, що зірка "Інтернів" доктор Левін тепер працює на будівництві, сповідь актора:"Отхаркую цей пил".

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