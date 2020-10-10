Що потрібно знати клієнтам

Українців попередили про важливі зміни в роботі державного Приватбанку

Про це інформує прес-служба банківської установи.

Так, націоналізований ПриватБанк попередив клієнтів про припинення роботи всіх сервісів, якими користуються клієнти.

Йдеться про банкомати, термінали, POS-термінали і Приват24. Зазначені сервіси не працюватимуть вже цієї ночі — з 10 на 11 жовтня.

Як попереджають у прес-службі Приватбанку, відключення відбудеться о 00:30 і буде відновлено о 7:30 ранку.

У банку підкреслили, що відключення сервісів пов'язане з плановим оновленням програмного забезпечення процесингового центру.

У зазначений час українці не зможуть зняти готівку, розплатитися карткою і скористатися терміналами самообслуговування.

"За ніч 100 фахівців банку не тільки перезавантажать процесинг, але і поліпшать роботу систем і сервісів, пов'язаних з операціями по картах", - додали в прес-службі.

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Станом на 1 жовтня, Міносвіти з ПриватБанком на спеціальні рахунки повернув майже 37 млн гривень (близько 70% від усієї суми).

У Приватбанку нагадали, що повернення коштів буде проводитися до 1 грудня.

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