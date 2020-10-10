Українців попередили про важливі зміни в роботі державного Приватбанку
Про це інформує прес-служба банківської установи.
Так, націоналізований ПриватБанк попередив клієнтів про припинення роботи всіх сервісів, якими користуються клієнти.
Йдеться про банкомати, термінали, POS-термінали і Приват24. Зазначені сервіси не працюватимуть вже цієї ночі — з 10 на 11 жовтня.
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Як попереджають у прес-службі Приватбанку, відключення відбудеться о 00:30 і буде відновлено о 7:30 ранку.
У банку підкреслили, що відключення сервісів пов'язане з плановим оновленням програмного забезпечення процесингового центру.
У зазначений час українці не зможуть зняти готівку, розплатитися карткою і скористатися терміналами самообслуговування.
"За ніч 100 фахівців банку не тільки перезавантажать процесинг, але і поліпшать роботу систем і сервісів, пов'язаних з операціями по картах", - додали в прес-службі.
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Станом на 1 жовтня, Міносвіти з ПриватБанком на спеціальні рахунки повернув майже 37 млн гривень (близько 70% від усієї суми).
У Приватбанку нагадали, що повернення коштів буде проводитися до 1 грудня.
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