35-річний український артист Віталій Козловський зробив зворушливе зізнання

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артист опублікував знімок, зроблений в салоні авто, передає Politeka.net.

Одне око співак закрив іграшковим сердечком.

"Тато і мамо, я вас ЛЮБЛЮ☺❤️", – підписав коротко фотографію артист.

Така трепетна любов до батьків розчулила шанувальників зірки. Першою залишила коментар старша сестра Віталія Олена, яка написала "Я їх теж люблю за тебе😍".

"💖 💖 💖як завжди кращий💖 💖 💖", "спасибі батькам, за такого сина😚", "я теж люблю твоїх батьків за такого красунчика-синочка, і тебе шалено люблю 😍", "🍎🍎🍀🍀🎨🎨😃😃🌎🌏", – пишуть вони в коментарях.

Козловський народився в сім'ї електрика, а його мама працювала бухгалтером. Коли майбутньому артисту виповнилося 14 років, вона поїхала на заробітки до Італії.

Сьогодні у батьків є повне право пишається своїм сином. Співак має понад 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон", як найуспішніший переможець талант-шоу, "Кращий співак" за версією Ukrainian Music Awards. Також у 2009 році Віталій отримав звання "Заслужений артист України".

Раніше ми розповідали про те, що Козловський розбурхав незвичайним ракурсом на фото в туалеті. Босоногий Віталій присів прямо на біде в рваних джинсах і жовтій футболці і задумливо подивився в камеру.

"Чим довше я живу, тим більше схиляюся до думки про те, що в Сонячній системі Земля грає роль божевільного будинку. # бернардшоу", – підписав цей незвичайний знімок артист.

Нагадаємо, промоклий Козловський напружив всі м'язи і змусив жінок червоніти: "Не можна бути красивим таким".

Як повідомляла Politeka, зухвалий Козловський похвалився пухнастою грудочкою: "Красивий!".

Також Politeka писала, що зрадник Козловський відзначився новою витівкою.