Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук знає, як зворушити своїх шанувальників

Відповідну публікацію він опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, Володимир Остапчук вирішив зворушливо привітати з днем народження свою наречену, присвятивши їй романтичні строки.

"Я дивлюся на тебе, як весняне сонце на перші квіти. Я милуюся тобою, як чорно-білими фільмами Фелліні.

Я захоплююся тобою, як очі захоплюються гірськими піками і заходами на Амалфі. Я пишаюся тобою, як пишаються своїми дітьми. Я Люблю тебе, як... З твоїм днем, мила", - написав шоумен в мікроблозі.

Зворушливу публікацію Володимир Остапчук доповнив спільним чорно-білим знімком, на якому шоумен лежить на колінах нареченої і закохано дивиться на Христину.

"Дякую, люблю", - відповіла Христина на зворушливе привітання.

"Такі душевні рядки"," з Днем народження, Христина", " як красиво...", "Заздрю", "Ідеальні", - продовжили шанувальники в коментарях під постом.

Як відомо, у Остапчука підтвердився Китайський вірус і він довгий час проводив вдома, лікувався і самоізолювався.

Після того, як недуга відступила, Остапчук вирішив розповісти українцям, як хвороба протікала у нього.

"По прильоту зі Львова вранці різко стає погано, озноб, кашель і моторошна ломота у всьому тілі. Лягаю спати на пару годин, температури немає", - розповів телеведучий про перший день хвороби.

В цей же день артиста відвезли на швидкій в лікарню, де йому діагностували двосторонню пневмонію. В цей же вечір у нього почався задушливий кашель. За словами Остапчука, найжахливішими днями були дні з другого по п'ятий.

Нагадаємо, що Остапчук вперше розповів про свій страшний діагноз і розбурхав: "я не вийшов...".

Як повідомляла Politeka, коханка осідлала Остапчука в образі медсестри і змусила червоніти: "увійшло, як по маслу".

Також Politeka писала, що Володимир Остапчук розкрив причину сварок з коханою: "ходжу, як ображений хлопчик".