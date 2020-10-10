Популярна співачка Злата Огневич розповіла, яка небезпека чекає жінок в українських клініках

Про це вона написала у своєму особистому Instagram.

За словами співачки, її сестра стала жертвою недобросовісних медиків, через що вона витратила вже велику суму на лікування.

Так, Злата Огневич торкнулася теми лазерних процедур і закликала українок не економити на цьому гроші.

"Моя улюблена сестричка пішла на подібну процедуру в клініку сумнівної репутації, там була якась акція на курс... Я попередила, що краще не ризикувати. Підсумок: фолікулярний гіперкератоз і лікування, яке вже перевищило $1000", - відверто розповіла зірка.

Вона також порекомендувала українцям спершу дізнатися про клініку, куди вони планують йти на процедури. А якщо в населеному пункті немає потрібної клініки, то можна не економити і відправитися на процедури в інші міста.

"Дівчата, будьте уважні з цим видом процедур. Ідіть в хорошу клініку, дізнайтеся все про лазер, на якому там працюють. Якщо потрібної клініки, з хорошим апаратом у Вашому місті немає-знайдіть час і відвідайте інше місто, де такий апарат є. Адже лазерну епіляцію можна робити раз на місяць, а то і раз в півтора. Заодно, зміна обстановки і невелика подорож", - резюмувала Злата Огневич у своїй публікації.

"Принадність мила, ніжна, прекрасна, кохана, ненаглядна", "шикарне обличчя", "добре, що ви написали про це! Таких псевдоекспертів які роблять різні процедури зараз багато і потрібно не соромитися задавати питання і не вестися на акції", "Красотулька", "Злата ти чарівна", - написали фанати під новою публікацією зірки.

Нагадавши, Злата Огневич посвітила грудьми в топі з мотузочок, прогулявшись по Києву: можна дивитися вічно.

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