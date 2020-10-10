Помолоділа співачка Ані Лорак показала стильний образ під час ділової поїздки

Співачка не так давно розповіла, що помітно поправилася на карантині. Після цього зірка почала активно худнути, займатися собою і сіла на дієту. Багато разів Кароліна відзначала, що відчуває себе некомфортно без концертів, ніби вона позбавлена голосу. А вдома на втіху завжди була їжа, тому вечорами вона часто перекушувала і зірвалася.

Тепер артистка приводить себе в порядок, а рідкісні і не постановочні Селфі вражають мережу своїм виглядом. Справа в тому, що кожен раз Кароліні вдається показати нову себе. Багато хто відзначає, що на деяких кадрах зірка то худіше, то стрункішою.

У Червоній кофті під час поїздки на машині зірка також показала фігуру у всій красі.

"Зміни це на краще😍 іноді страшно зробити крок вперед,але коли уявляєш яку дорогу вже пройшов,то відкривається друге дихання🦋» - сказано на сторінці фан-аккаунта зірки. Багато захопилися її образом, назвавши красунею в будь-якому її образі.

Раніше ми також писали, що після того, як Кароліна відпочила за кордоном разом з дочкою, вона приступила до роботи і почала приводити себе в порядок після затяжного відпочинку. Як виявилося, вперше за довгий час через карантин, артистка дасть концерт.

Спеціально з цього приводу зірка опублікувала в розділі Сторі в Instagram невеликий ролик, який зняла для фанатів. Позуючи перед дзеркалом, засмагла співачка влаштувала невелику розспівування. Також Лорак показала наряд, в якому має намір дивувати концертною програмою.

Як і завжди,вона використовувала класичне плаття з блискітками. Однак найбільше увагу привертає міміка знаменитості, яка виглядає дещо неприродно, що видно на представлених кадрах.

Після уколів краси, фанати, до слова, масово відзначають, що артистка перестаралася і тепер її обличчя виглядає не природно, називаючи це явним перебором. При цьому також помітно, що Лорак збільшила губи і регулярно відвідує косметолога, щоб "освіжитися".

Нова коханка екс-чоловіка Лорак вразила схожістю зі співачкою після зміни іміджу: "Мурату звезло".

Син молодого коханця Ані Лорак склав компанію зірковій мамі: красномовний кадр.

Сильно засмагла Ані Лорак з пишним декольте змусила собою захоплюватися: "Богиня любові"