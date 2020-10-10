29-річна фітнес-модель Юлія Мішура блиснула м'язистим тілом в спортзалі

Як передає Politeka.net, українська спортсменка прославилася після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу в 2016 році.

Зараз ефектна красуня є досить успішним блогером і ділитися з аудиторією знімками підтягнутого тіла і роздає поради щодо приведення свого організму в спортивну форму.

Так, на останніх фото, які вона розмістила на сторінці в Instagram, Мішура показала пружні форми під час занять в спортзалі.

На дівчині був надітий її улюблений спортивний топ оранжевого кольору, з-під якого так і випирали пишні форми, а також сірі облягаючі лосини. При цьому бюстгальтер красуня вирішила не надягати.

Треба сказати, що фігура у спортсменки просто диво, проте користувачі Мережі поки не поспішали коментувати фотографії.

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На фото Юлія позувала в чорних лосинах, топі і кросівках. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама розвернулася спиною до об'єктива камери. Дівчина сіла на гімнастичний м'яч, розташувавшись біля бігових доріжок. Модель без сорому демонструвала рельєфну спину і п'яту точку, так і хочеться додати: "кращий вигляд".

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