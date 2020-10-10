29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула мускулистым телом в спортзале

Как передает Politeka.net, украинская спортсменка прославилась после того, как завоевала кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году.

Сейчас эффектная красотка является довольно успешным блогером и делиться с аудиторией снимками подтянутого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.

Так, на последних фото, которые она разместила на странице в Инстаграм, Мишура показала упругие формы во время занятий в спортзале.

На девушке был надет ее любимый спортивный топ оранжевого цвета, из-под которого так и выпирали пышные формы, а также серые облегающие лосины. При этом бюстгальтер красотка решила не надевать.

Надо сказать, что фигура у спортсменки просто загляденье, однако пользователи сети пока не спешили комментировать фотографии.

Ранее мы уже писали, что Юлия Мишура показала, как занимается в спортзале.

На фото Юлия позировала в черных лосинах, топе и кроссовках. Звезда оставила волосы распущенными, а сама развернулась спиной к объективу камеры. Девушка села на гимнастический мяч, расположившись возле беговых дорожек. Модель без стыда демонстрировала рельефную спину и пятую точку, так и хочется добавить: "Лучший вид".

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