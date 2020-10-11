Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі показала ідеальний пляжний образ в чорному бікіні

Емілі активно проводить кожен вільний день, оскільки дівчині подобається прогулюватися на пляжі, вона часто демонструє образи в бікіні і вражає фігурою. Струнка супермодель завжди намагається показати при цьому природну красу - дівчина не любить багато макіяжу.

І оскільки Емілі також сильно турбується про стан волосся через часті укладок на показах, вона по максимуму обмежує стайлінгові процедури на зйомках і вдома. На фото Емілі також видно, що дівчина не сильно любить аксесуари, на відпочинку вона блищить лише з акуратними прикрасами і робить акцент на ідеально плоскому животику. У чорному купальнику Ратаковскі показала всім кращу форму:

"одна з моїх улюблених супермоделей, бережи бог твою кар'єру і будь дуже щаслива у всьому прекрасної Емілі; просто розкішна дівчинка😍 😍 🤤; немає межі соверщенству🔥 🔥; buona cena🙈; який плоский животик!; можна просто згоряти від розкоші; Sei troppo bella ❤️; красиві ти і твій пупок😍❤️; ти така смачна 😍; досконалість-це нудно, але в цьому випадку я б займався цим тиждень або два; найкрасивіше тіло в світі 🤩; занадто худа .... стоп!».

Як вже давно відомо, струнка красуня насправді досить далека від спорту.

«У мене немає тренера, я не ходжу в зал. Ми гуляємо з подругами, вибираємося в піші походи. Мабуть, це все. Я не повернута на фітнесі. У моїй індустрії мене можна назвати білою вороною", - одного разу сказала супермодель в інтерв'ю.

При цьому дівчина багато рухається, часто влаштовує відпочинок на пляжі і, щоб зовсім не ігнорувати фізичні навантаження, раз на тиждень ходить на заняття йогою. Як можна побачити на фото, представленому на фан-акаунті знаменитості, дівчина знаходиться в дуже чудовій формі, тому нею і захоплюються мільйони жінок.

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