Артистка Інна Білокінь, більше відома публіці як мама Вєрки Сердючки, заінтригувала шанувальників своєю публікацією в соцмережі

На сторінці в Instagram вона поділилася фотографією з Андрієм Данилком, він же на сцені Вєрка Седючка, зробленою за лаштунками шоу "Танці з зірками", передає Politeka.net.

Обидва артисти – без концертних костюмів і гриму. На Інні – чорна шкіряна курка, Андрій – у чорній кепці, такого ж кольору реглані, а на обличчі – чорна маска, яка сповзла на підборіддя. Вони взялися за руки і немов повторюють танцювальний рух, виставивши їх вперед.

"Чаклунка НАТА передбачила переможців шоу цього сезону", – підписала знімок Білоконь.

Зазначимо, що сьогодні Інні Білоконь виповнюється 52 роки. На фото ж жінка абсолютно не виглядає на свій вік!

У коментарях користувачі не забули привітати улюблену артистку.

"Інна Вікторівна, ви – чудова і талановита, Вас і в "Танцях з зірками" чекав би успіх!🌹 Вже 10-е, тому я хочу привітати Вас з Днем народження!🎉 🎁 🎂 Нехай збуваються всі ваші бажання і мрії, а попереду чекає тільки удача і успіх, велика радість і щастя, благополуччя і процвітання, безкрайня любов близьких і рідних Вам людей. Всіх Вам благ!🙏 ❤ ", "Вам на цій фотці як років 20 максимум😉, ось що гумор з людьми робить! Обожнюю вас обох! Спасибі що ділитеся своїм позитивом! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️",- пишуть шанувальники.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка з безбашенною мамою влаштували танці у фонтані: "Напівголі чоловіки, шампанське і…".

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