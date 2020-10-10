Американська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася пікантним образом

Як передає Politeka.net, черговий знімок-спогад знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instaram.

Одна з найбажаніших жінок 90-х регулярно ділиться кадрами зі своєї молодості і на цей раз одягнувшись в шовкову ночнушку Андерсон підтвердила звання найспекотнішої моделі минулого.

У небезпечній позі Памела продемонструвала всі свої принади: від шикарної зачіски до пікантних місць, які добре хоч прикрила білизною.

Памелі Андерсон виповнилося 52, але вона продовжує без сорому оголюватися для глянцевих видань і блищить на обкладинках без одягу. До слова, актриса виглядає дуже молодо, так як стежить за своєю зовнішністю.

Раніше вона опублікувала фото на якому позує напівгола - в білому купальнику. Видно жіночні форми артистки і, природно, видніється її груди.

Знімок схожий на типовий кадр «з 90-х» — власне Памела Андерсон була мега-популярною в той час.

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