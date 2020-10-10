Відомий шоумен Максим Галкін постав перед фанатами в новому образі

Свіжа публікація з'явилася в особистому мікроблозі телеведучого в Instagram.

Так, Максим Галкін вразив несподіваним перевтіленням у жінку.

Судячи з відеоролика, який з'явився в Instagram, Максим Галкін зайнявся перевтіленням в гримерці. Спершу шоумен дивиться в камеру, через час підскакує і виявляється вже в жіночому одязі з яскравим макіяжем і пишним бюстом.

"Знімали сьогодні", - підписав шоумен відеоролик у мікроблозі.

"Макс, з тебе б вийшла відмінна бабуся", "яка жінка, вогонь просто", "Боже, яка красуня"," милий який", " класна спідниця! Нам, дамам з рухливою вагою, дуже треба таку. Де брали? За скільки?", "Цій чудовій дамі потрібно вже вводити ім'я. Правда, вогонь! І моя улюблена червона помада", " а вам йде, я сьогодні своєму чоловікові запропоную таке відео для мого блогу! Алжирець 1.96 в такому, ось поржемо", "Ну ви і чудик", " друга Вєрка сердючка? Бабуся якась", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми писали, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна вразили навичками бойових мистецтв. Відповідне відео з'явилося на фан-акаунті в Instagram, присвяченому Єлизаветі і Гаррі Галкіним.

Ролик, ймовірно, був записаний в гаражі сімейного особняка.

"Пані та панове, сьогодні ми вам розповімо про найкращий кунг-фу. Сьогодні у нас найзнаменитіший кунг-фу", - заявила Ліза Галкіна, анонсуючи виступ свого брата.

Нагадавши, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки: "зараз йому Алка підправить фізію».

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.