Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської діви Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мої улюблені легінси, ідеально підходять для їзда на велосипеді", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко зображена під час прогулянки на велосипеді на тлі пальм. Красуня вирішила вбратися в футболку і тісні легінси, які ефектно підкреслюють її головну гордість.

"Дуже мило вийшла"," в цьому ти можеш їздити хоч цілий день", "принцеса", "оце крихітка", "божественний вигляд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, підкорила кадром без ліфчика.

Модель досить часто показує себе в самих провокаційних образах і без найменшої краплі сорому зазначає, що їй подобається її фігура. Низькоросла дівчина важить більше сімдесяти кілограм, однак при цьому володіє тонкою талією і шостим розміром бюста.

Анастасія прославилася в Instagram саме через» белфі " - пікантні фото, на яких найчастіше показаний бюст або сідниці. Термін був придуманий самою Кім Кардашьян і став дуже популярним.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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