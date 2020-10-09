Популярна виконавиця Світлана Лобода вирішила порадувати шанувальників, показавши головну гордість в облягаючому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Друзі, Спасибі Вам за відданість і любов всі ці роки. Експериментальний Альбом #SoldOut тричі платиновий!!🙏 Сингл #BoomBoom вже отримав свою першу платину 🤭 😛 як то кажуть: "верчу-кручу куди хочу"🥳», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Лобода позує в облягаючому вбранні, ефектно «розвалившись» на стільці. При цьому в кадр потрапили надзвичайно довгі й підтягнуті ноги красуні, на що звернули увагу її шанувальники.

"Ух ти, які ноги. Прямо від вух", " обов'язково ноги розсовувати?", "красива ти. Розставила ніжки і так, які ж у тебе ніжки" « " боже, що зі стопами?", "красоточка! Супер", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Світлана Лобода показала яскраві фото з відпустки.

Цього разу Світлана вирішила епатувати публіку ефектною появою на відпочинку в леопардовому бікіні. Як відомо, в цьому році трендом сезону є саме даний принт, тому співачка встигла придбати далеко не одне бікіні з «хижим» забарвленням.

Струнка співачка не тільки вдало підкреслила фігуру, але ще і змогла вразити ефектною довжиною ніг.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

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