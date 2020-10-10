Курс валют в Україні 10 жовтня змусить частину громадян попітніти, адже після вихідних долар грандіозно обвалиться

Про це свідчать прогнози національного регулятора, передає Politeka.

Так, стодоларова купюра після вихідних обвалиться на кілька пунктів. Міжбанк відкриється з -7,38 грн.

Євро ж, на відміну від свого «партнера», практично зуміє утримати позиції. Міжбанк відкриється з -0,08 грн за сто євро.

Курс валют 10 жовтня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2828,36 грн;

100 євро - 3327,99 грн.

Водночас гривня зуміє утримувати на «дні» Російський рубль, десять з яких можна буде купити за 3,6545 грн.

Звернемо увагу, що всього з початку року НБУ купив на міжбанку 4509,4 млн доларів, а продав 3583,1 млн доларів.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара до кінця року.

Глава НБУ попередив, що пропозиція валюти від експорту в найближчі місяці має зрости, але регулятор не буде втручатися в ситуацію на ринку.

"Незалежно від того, куди буде рухатися курс, ми не будемо ламати ринковий тренд і продовжимо згладжувати тільки надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно...",- запевняє голова держрегулятора.

Нагадаємо, що новий обвал в обмінниках, НБУ озвучив свіжий курс долара

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