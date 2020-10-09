Зірка зізналася, з чого починається її день

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал не забуває радувати своїх шанувальників

На цей раз популярна актриса в своєму особистому Instagram розкрила секрет своєї краси.

Новий знімок, ймовірно, був зроблений на знімальному майданчику.

Незважаючи на насичений графік, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал продовжує спокушати чоловіків. Більш того, актриса зізналася, з чого починається її день і як вона намагається стежити за собою.

"Підйом о 5:00, тренування йоги, відпрацювати пів зміни, відвезти Конвалію на уколи, забрати сина з дитсадка, замовити додому їжі, почати відключатися... а попереду ще цілий вечір. Ні хвилини спокою", - відверто зізналася Кошмар у своєму Instagram.

Користувачі відразу ж відреагували на публікацію і захопилися красою української актриси.

"У тебе є син??? Скільки я спала", "яка легкість в твоїй посмішці"," Ганнуся, яка Ви життєрадісна"," найкрасивіша"," ви найкраща"," дуже красива"," ти чудово виглядаєш"," молодець, люблю вас"," нагадує роботу бджілки - туди, сюди - так цілий день", " а по фото і не скажеш, що втомлена. Як завжди прекрасна", "Ну ти красива, ніжна і дуже хороша актриса респект", "Ганнуся, удачі тобі, нехай твоя дитина росте здоровим", - написали вони в коментарях під фото.

Раніше ми повідомляли, що Анна Кошмал сполохала мережу зухвалим чином і несподіваним перевтіленням.

В даний момент зірка серіалу "Свати" знімається в другому сезоні серіалу "Юрчишини" і грає патрульну. Варто відзначити, Ганні, на подив, йде поліцейська форма.

"Просто дуже небезпечні, навіть занадто" - підписала фото Кошмал, яке припало до душі шанувальникам.

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