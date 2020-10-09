Стало відомо, що саме могло посварити принців Вільяма і Гаррі

Про це пише видання Daily Mail.

Як запевняє експерт Роберт Лейсі, однією з причин сварок братів стало рішення принца Гаррі одружитися на Меган Маркл. Але складнощі в королівській родині почалися ще в 1992 році.

Тоді батьки Вільяма і Гаррі поливали один одного брудом, а Принцеса Діана і зовсім заявляла, що хотіла вчинити самогубство.

Загибель принцеси Діани зблизила принців, і старший брат ввів у своє оточення Гаррі, коли він приєднався до нього для навчання в коледжі. І вже тоді 14-річний Гаррі зіткнувся зі спокусами дорослого життя, що могло також вплинути на відносини принців. Вже тоді в одному з місцевих барів брати випивали та курили травку.

У 2001 році принца Гаррі відвідав реабілітаційний центр для наркоманів після того, як в королівській родині поповзли чутки про його "пристрасть" до марихуани. А ЗМІ піднесли це, ніби принц Чарльз організував візит молодшого сина з профілактичною і виховною метою. Журналісти навіть припустили, що Гаррі міг здати його брат Вільям.

Також Гаррі міг не погоджуватися зі стереотипом, при якому Вільям - ідеальний приклад для наслідування, адже в більшості випадків молодший син Діани "пустував" зі своїм старшим братом, але ЗМІ ці факти опускали.

Через час Гаррі став переоцінювати участь старшого брата в його житті і відчувати несправедливість через образ, який оточував принца Вільяма, і навіть зміг відчути образу і відчуження.

Саме тоді стався серйозний розрив у відносинах між Вільямом і Гаррі.

"Вперше Їхні стосунки дійсно постраждали, і вони майже не розмовляли. Гаррі образився, що Вільям так легко відбувся», - заявив один з колишніх помічників королівської сім'ї.

Тому можна припустити, що зірка Голлівуду Меган Маркл не була єдиною причиною, через яку Гаррі захотів втекти з королівського палацу. У нього на це були більш вагомі причини, оскільки молодший син принцеси Діани все життя з вдячністю повинен був грати "роль запасного".

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