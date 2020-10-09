Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко мільйони фанатів підкорила своїм талантом

Однією з найбільш її яскравих ролей став персонаж Валюхи Будько в "Сватах", нагадує Politeka.net.

Арістка регулярно розміщує в соцмережах свої фотографії, чим незмінно викликає жвавий інтерес у публіки.

Так і зараз Тетяна виклала в мережу новий знімок, на якому вона разом з відомими акторами Гошею Куценко і Олесею Железняк, яка зіграла в "Сватах" Ларису Буханкіну.

Імениті актори стоять на тлі поїзда, причому, справа відбувається в холодну пору року, що видно з того, як одягнені знаменитості.

На Тетяні - чорне пальто і бузкова хустка, накинута на плечі, Олеся в куртці захисного кольору і сірій шапочці, Гоша Куценко в чорній куртці і чорній шапці.

Всі вони щасливо посміхаються, очевидно, задоволені тим, що зустрілися.

"Всі разом ❤️🙏 🏼", – підписала фото знаменитість.

Фанати жваво відреагували на новий знімок, за неповні 25 хвилин він зібрав більше двох тисяч лайків і багато хвалебних відгуків.

"Які ви молодці 👍 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️👍👍👍 молодці і красені, всіх вас люблю.👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏💋💋💋💋💋💋💋💋💋 Вам респект! Красені!!!🙌🙌🙌😂😂😂👏👏😍😍🔥❤️❤️❤️ 👍❤️👌😍❤️Любимо вас і обожнюємо! Щастя вам і здоров'я на довгі роки! Приїжджайте в Краснодар на гастролі чекаємо дуууже ! 😘 😘 😘 🌞 🤗 Блін ві такі класні я вас обожнюю ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘 ви мої улюблені актори ❤ ️ ❤ ️ 😘 😘 😘 всі разом ❤ ️ 🙏 🏼 а Куценко тут що робить? Че всі такі опухлі😁", - написали вони.

Раніше ми писали, що популярна актриса і зірка комедійного серіалу «Свати» Тетяна Кравченко розчулила мережу новою фотографією. На фан-сторінці артистки в Instagram з'явився спільний кадр Тетяни Кравченко з її колегою по серіалу Інною Корольовою, яка зіграла дочку головної героїні Валентини Будько.

На знімку дві актриси сидять на дивані, дивляться в кадр і посміхаються.

Фотографія не змогла залишити байдужими шанувальників серіалу, і вони почали із захопленням коментувати побачене.

Деякі помітили надзвичайну схожість актрис і прийняли Королеву за справжню дочку Тетяни Кравченко.

"Доча!! Хоч і кіношна, але все одно доча" « "дівчатка", " такі рідні..."«"Доца.❤ ️ ❤ ️ ", "Які гарні у вас з дочкою очі«," красуні!", "Ви такі молодці.... Постійно дивлюся серіал. Спасибі вам", " ідеально підібрані актори👍", " Валюха чудова людина все вас. Обожнюємо", " я прямо хочу зустрінеться з Тетяною !!", "Жоден серіал так не дивилася як Свати, можу хоч скільки переглядати, акторський склад👏 👍, музика👍, сюжет👍. Спасибі!!!» ,- пишуть в мережі.

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