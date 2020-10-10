Цієї осені стартував вже четвертий сезон популярного танцювального проекту "Танці з зірками"

Знаменитості, які беруть участь в проекті, продовжують показувати на своїй сторінці в Instagram найрізноманітніші фото з тренувань, відпочинку або домашні селфі з дітьми. Багато артистів відзначають, що поєднувати проект і домашні справи не так просто. Представляємо вашій увазі топ фото зірок, які виховують дітей і успішно підкорюють паркет. В Instagram артистів шанувальники відзначають, що діти зовсім вже різні, тому до кожного потрібен індивідуальний підхід.

Надія Мейхер не так давно в інтерв'ю розповіла, що любить з дітьми виїжджати за місто, тим більше, що вони зараз живуть на дачі, яку орендують.

"Оскільки я дитина природи, я своїх дітей також привчаю до того, що треба бути в єдності з природою. Зазвичай, ми гуляємо в лісі, де дітям дуже цікаво. Те грибочок, або білочку побачили, у дітей це викликає щирі емоції. Ці прогулянки у дитини формують внутрішню природність. Також сім'єю любимо їздити в заміські ресторанчики, де є Дитячі кімнати, майданчики", - розповідає зірка.

Вона також зазначає, що дітям дуже подобається там відпочивати. Вони там цілий день можуть провести, там хороші няні, знайомство з іншими дітьми. І, звичайно, спільний відпочинок.

Зараз Санта Дімопулос бере участь у проекті «Танці з зірками» і відразу підкорює танцями, в які вкладає дуже багато зусиль. Тепер щоденні репетиції і тренування внесли свої корективи в графік. Нещодавно артистка розповіла, що почала приділяти увагу дітям в іншому ритмі, але завжди знаходить час, щоб провести його з сім'єю.

"Танці з зірками" - це виклик для мене. У той час, коли я погодилася взяти участь в шоу, не минуло й року з моменту народження Софії. Моє тіло було не в ідеальній формі для танців. Після народження дитини я стала менш пластичною, це виявилося проблемою. На репетиціях я весь час відчуваю, що втратила гнучкість. Довелося вдвічі більше працювати над собою, щоб гідно танцювати на паркеті. Думаю, у мене це вийшло», - також розповіла в інтерв'ю Viva.ua Санта Дімопулос.

Популярна співачка Юлія Саніна, яка нещодавно зробила зізнання про участь в "Танцях з зірками", вирішила розповісти в соціальній мережі про таланти маленького сина. Дівчина виховує з чоловіком свою дитину в гармонії, тому не вимагає від нього багато чого:

"Він не займається вокалом, тому що у нього ще немає бажання. Хоча і співає іноді наші пісні. Зараз йому цікавіше побігати. Даня займається тхеквондо і любить дуже багато говорити. Якби йому потрібно було продемонструвати якийсь талант, то він придумував би казки і легенди", - розповіла артистка докладніше про хлопчика Юлія в шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі.

Популярний актор і учасник проекту" Танці з зірками " Арам Арзуманян нещодавно дав інтерв'ю, в якому відверто розповів про труднощі, які спіткали його на шляху до створення повноцінної сім'ї.

Перш, ніж стати батьками, пара пережила три викидня. Подружжя майже 5 років не покидало надії народити нащадка і 2016 року нарешті вони стали батьками дівчинки Анаїт.

"Четверта вагітність, яка теж була з погрозами викидня з панікою, але в підсумку в перинатальному центрі в Запоріжжі у нас народилася Анаїт» - розповідав артист раніше. Через час дружина повідомила арамуа, що вагітна хлопчиком. Втім, лікарі попередили, що вагітність знову буде проблемною, а також попередили, що Христина може не вижити. Лікарям вдалося врятувати обох. Після цього Арзуманяни вирішили зупинитися і більше не ризикувати.

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка бере участь у проекті Танці з зірками, також нещодавно поділилася з шанувальниками в Instagram Stories новими сімейними кадрами. Телеведуча розповіла, що її син Валерій і молодша дочка Євдокія вирушили в гості до бабусі.

Ольга, як відомо, виховує трьох дітей без особливої строгості, але прищеплюючи їм загальноприйняті манери і забезпечує досить дорогу освіту в кращих навчальних закладах, в тому числі і дошкільних для молодшої дочки і маленького сина.

Відомий український танцюрист Олена Шоптенко, яка є незмінним тренером і учасницею танцювального шоу. Часто показує, як розвивається її син, як вона з ним проводить час і як проходять іноді її тренування з малюком.

"Загалом, якби мене попросили проілюструвати останній місяць мого життя - це була б саме ця фотографія» - нещодавно написала Шоптенко під фото, на якому стояла догори ногами. Таким чином зірка натякнула на бурхливий період в житті, поки проходили зйомки.

Колишня учасниця шоу" Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова вийшла на паркет на останньому місяці вагітності і не планувала зупинятися до самого останнього. Дівчина часто ділиться з шанувальниками в Instagram порадами щодо вагітності та сімейного життя і публікує милі фото з чоловіком і донькою Валерією.

Також нещодавно Ілона заявила, що зараз максимальна відвертість, на яку вона здатна, це лише знімки в купальнику, більш пікантних кадрів вона не викладає

"Я ніколи не покажу оголене тіло, тому що чоловік просто на німецький прапор мене розірве... Нікого не хочу образити, але я не Оля Полякова. У неї це чітко вибудуваний образ, вона може роздягнутися і виставити фото себе оголеною. Мене по-іншому виховували, мене можуть побачити мої діти", - пояснила Гвоздьова.

Нагадавши, вагітна Гвоздьова не стрималася після вигнання Шоптенка з" Танців":"тепер ми точно їм не заважаємо".

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