Більшість яскравих романтичних союзів 1990-х давно розпалося, але шанувальники досі пам'ятають ці зіркові пари

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилися колажі, присвячені найяскравішим парам 90-х років.

На думку авторів публікації, такими є Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв, чия любов стала не просто союзом двох людей, а творчим романом.

Наташа Корольова, Ігор Ніколаєв

Популярні новини зараз

Кіркорову, який потрапив в реанімацію, складно говорити, лікарі роблять все можливе: "Скоро все закінчиться"

Жовтень різко перетвориться на зиму, обрушиться мокрий сніг: синоптик назвав дати

Ані Лорак приголомшила виглядом в золотій сукні з глибоким декольте, народ онімів від захвату: "Немає слів!"

Урізання пенсій до 1600 гривень, українців попередили про нові проблеми: "Ті, хто старше 35 років..."
Показати ще

Парочка Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк була однією з найпопулярніших на Заході. Правда, багато хто називав цей роман піаром.

Лоліта і Олександр Цекало виступали в дуеті. Довгий час вони також жили разом.

Користувачам мережі дуже сподобалася добірка.

"Брітні і Джастін такі солодкі", "Такі солодкі", "Не знала, що Сінді з Річардом парою були в житті", - відзначили вони.

До речі, голлівудська зірка Анджеліна Джолі в 90-х була одружена з британським актором Джонні Лі Міллером. Пара розлучилася через рік.

Пара Ніколь Кідман і Тома Круза була неймовірно міцною. Актриса нещодавно зізналася, що їхній шлюб був особливо щасливим, коли вони знімалися в еротичному фільмі «З широко закритими очима».

А юна Сінді Кроуфорд була закохана в красеня Річарда Гіра. У 1991 році модель і актор одружилися. Гіру було 42, а його обраниці 25 років.

View this post on Instagram

Это была любовь с первого взгляда. Синди Кроуфорд и Ричард Гир познакомились в 1988 году в доме известного фотографа Херба Ритца и в первый же вечер держались за руки, а электричество между ними заметили все гости вечеринки. ⠀ «Мы практически сразу начали встречаться», - рассказывала Синди в эфире программы Опры Уинфри. ⠀ Страстно влюбленные друг в друга Ричард и Синди поженились в 1991 году. У Синди не было ни фаты, ни свадебного платья, а кольца они с Ричардом сделали из фольги от жевательной резинки. ⠀ После их свадьбы мир словно сошел с ума. Ричард уже не мог вести закрытый образ жизни, как раньше. Папарацци буквально не давали им прохода. ⠀ Гиру было 42, Кроуфорд – 25. Поначалу они были настолько влюблены, что не замечали, насколько они разные люди. «Наша 17-летняя разница в возрасте в итоге и стала причиной развода. В 25 лет я еще готова была следовать за Ричардом. Он меня так и воспринимал: он ведет, а я следую. Но становясь старше, я не хотела наступать ему на пятки, а хотела идти хотя бы бок о бок… Он не был готов принять такую модель поведения»,- говорила Кроуфорд. ⠀ Позже Синди признается в одном из интервью: «Тогда я еще не думала, что слишком молода для брака. Хотя на самом деле так и было. Я сделала ошибку, но любимую ошибку. Ричард очень умный мужчина, с ним я узнала много нового. Наш брак стал большой главой моей жизни…». ⠀ Синди стремилась обзавестись детьми, создать крепкую и счастливую семью, но ее желание не находило отклика у супруга. Ричард в то время поклонялся Далай-ламе и большую часть времени посвящал поискам себя. ⠀ Разошлись они в 1995 году, тихо, сохранив теплые дружеские отношения. В 1998 году Синди вышла замуж за ресторатора Рэнди Гербера и родила двоих детей. Гир сейчас женат в третий раз и воспитывает двух сыновей. ⠀ Спустя много лет каждый из них признавался, что обоим не хватило мудрости и опыта, чтобы сохранить самую большую любовь в своей жизни. ⠀ Больше фактов и фото – в сторис @tres_mamas_notes ⠀ Как вы думаете, если бы Ричард Гир и Синди Кроуфорд встретились лет на десять позже, смогли бы они сохранить свой брак?

A post shared by ЖЕНЩИНА 💗 ЛЮБОВЬ 💗 ИСТОРИЯ (@tres_mamas_notes) on

Крім цього, в 90-х разом жили Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков.

Нагадаємо, що задоволений Агутін зізнався Максиму Галкіну, як зраджував Варум: "сподобалося".

Як повідомляла Politeka, Сінді Кроуфорд помірялася розкішними ніжками з Наомі Кембелл та іншими красунями: «кращі з кращих».

Також Politeka писала, що щаслива Корольова з розсунутими ногами похвалилася ідилією зі зрадником Тарзаном:"все заради бабла".