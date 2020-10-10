Це були яскраві пари

Більшість яскравих романтичних союзів 1990-х давно розпалося, але шанувальники досі пам'ятають ці зіркові пари

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилися колажі, присвячені найяскравішим парам 90-х років.

На думку авторів публікації, такими є Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв, чия любов стала не просто союзом двох людей, а творчим романом.

Парочка Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк була однією з найпопулярніших на Заході. Правда, багато хто називав цей роман піаром.

Лоліта і Олександр Цекало виступали в дуеті. Довгий час вони також жили разом.

Користувачам мережі дуже сподобалася добірка.

"Брітні і Джастін такі солодкі", "Такі солодкі", "Не знала, що Сінді з Річардом парою були в житті", - відзначили вони.

До речі, голлівудська зірка Анджеліна Джолі в 90-х була одружена з британським актором Джонні Лі Міллером. Пара розлучилася через рік.

Пара Ніколь Кідман і Тома Круза була неймовірно міцною. Актриса нещодавно зізналася, що їхній шлюб був особливо щасливим, коли вони знімалися в еротичному фільмі «З широко закритими очима».

А юна Сінді Кроуфорд була закохана в красеня Річарда Гіра. У 1991 році модель і актор одружилися. Гіру було 42, а його обраниці 25 років.

Крім цього, в 90-х разом жили Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков.

Нагадаємо, що задоволений Агутін зізнався Максиму Галкіну, як зраджував Варум: "сподобалося".

Як повідомляла Politeka, Сінді Кроуфорд помірялася розкішними ніжками з Наомі Кембелл та іншими красунями: «кращі з кращих».

Також Politeka писала, що щаслива Корольова з розсунутими ногами похвалилася ідилією зі зрадником Тарзаном:"все заради бабла".