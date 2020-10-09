Модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна 2018", спокусила виглядом у піджаку на голе тіло

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в вельми спокусливому вигляді.

Гузь була одягнена в білі джинси, які вона грайливо розстебнула на поясі. Джинси були заправлені в грубі черевики, які додали образу особливого шарму. Зверху на Гузь був надітий піджак, який ледь прикрив оголені груди красуні.

Модель не стала залишати підпис до фото, але шанувальники залишили їй багато приємних слів.

"Захват", "Супер", "чудова красуня", "вогонь", "шикарна", "Біла дівчинка!!! Фантастичний вигляд, мені це подобається!! Спасибі за цей знімок, дорога", - пишуть користувачі Мережі.

Крім цього, Гузь опублікувала свої оголені груди крупним планом, намагаючись звести своїх шанувальників з розуму. На фото був зображений бюст, трохи прикритий сорочкою. Одну частину Леоніла прикрила рукою, прикрашеною білосніжними намистинками. Шанувальники високо оцінили цей спокусливий кадр.

"Ого, це ти?", "Діамант", «Уххх», "Люблю тебе, дитинко", - пишуть люди.

Відзначимо, що Гузь не дуже часто публікує настільки відверті фото, тому ці пости стали справжнім подарунком для її шанувальників.

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