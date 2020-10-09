Відома українська ведуча і дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко розповіла про труднощі на роботі

Про те, з чим їй довелося зіткнутися під час зйомок одного зі своїх проектів, ведуча розповіла в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Кучеренко написала, що заради нових зйомок їй довелося два дні мокнути під дощем.

"Додавати яскравість цей дощ)) Другий день мокну на роботі! Проте це того варте - новий випуск #33за3 буде вибуховим", - поділилася ведуча.

Вона також опублікувала своє нове фото. На ньому Кучеренко позує в стильному образі з яскраво-червоними штанами, вільним шкіряним жакетом і оригінальними черевиками.

Її передплатники тут же відреагували на публікацію.

"Круто дуже в червоному на тлі червоного корпусу", "черевички ульотні а ви просто лялечка", "яка ви красуня", "дивакуватий одяг, м'яко кажучи", "Яка красива. Який образ шикарний", "Сашенька, цибуля, прям, в китайському стилі. На підтримку Дімі", - пишуть люди.

Раніше стало відомо про радісну подію в родині телеведучого Дмитра Комарова. Прекрасною новиною у своєму Instagram поділилася рідна сестра шоумена Ангеліна Комарова.

Так, дівчина поділилася фотозвітом з клініки, в якій у неї приймали пологи.

На знімках щаслива Ангеліна Комарова позує з маленькою донькою в оточенні близьких людей, серед яких є і дружина телеведучого Олександра Кучеренко.

Нагадавши, поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" з красунею-дружиною підкорили милим перетворенням.

Також Politeka писала, що красуню-дружину Комарова застукали на зустрічі з іншим, є привід ревнувати.