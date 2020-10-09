Вєрка Сердючка стривожила шанувальників, пропавши на тривалий час з медіапростору

Після тривалої паузи Андрій Данилко знову вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками.2 жовтня артист відсвяткував своє 47-річчя цього дня в Instagram він поділився зі своїми фанатами новим знімком.

На знімку Сердючка відображена поруч з "мамою" (Інною Білокінь). артисти позують в спортивних костюмах на тлі цифри "1", Як би натякаючи на свою популярність.

Користувачі Мережі дуже зраділи новому фото, оскільки тривалий час від артиста не було звісток.

"Як рідко радуєте", "Андрію, ти супер!!! Будь в професії!!! У тебе здорово все виходить, на заздрість всім. Умничка!!! Будь щасливий!!!", "Вірочка, дуже скучили. Не сачкуйте«, " сумуємо за Сердючкою! Як же було здорово!!", "Дівчата нудно без вас", - бурхливо відреагували на знімок Сердючки в соцмережі.

Нагадаємо, в липні 2019 року Андрій Данилко заявив намір тимчасово покинути велику сцену вимотуючим графіком, підкресливши, що про відхід з українського шоу-бізнесу мови не йде.

"Сил немає, а тому і особливого бажання теж. Як тільки будуть сили, з'явиться і бажання. Усе буде гаразд. Треба просто трохи скучити і прийти в себе", - заявив Данилко в бесіді з українським виданням The Lime.

23 листопада 2019 року Андрій Данилко повідомив, що покинув проект «Ікс-Фактор», в якому був наставником. Він був членом журі з 2016 року. Артист пояснив своє рішення тим, що не виправдовує покладених на нього надій і некомпетентний для того, щоб займатися відбором учасників. Під час 11-го випуску шоу Данилко заявив, що незадоволений собою як наставником.

В кінці 2019 року в мережі з'явилася інформація про те, що Андрій Данилко нібито переніс блокаду серця прямо під час зйомок святкового шоу. Артисту швидко надали допомогу, і він благополучно повернувся до роботи.

У лютому 2020 року в інтерв'ю українській радіостанції «Люкс ФМ» Данилко зізнався, що протягом вже тривалого часу страждає від якогось загадкового фізичного і психічного недуги. Артист не назвав діагноз, а лише натякнув на те, що в даний час він змушений серйозно стежити за здоров'ям.

"Зараз всі мої сили йдуть на лікування. Я став дуже мало їсти. Багато хто говорить мені, що я сильно поправився, але поспішаю вас запевнити, це не від їжі. У мене зараз інша проблема, і саме її я і намагаюся вирішити», - розповів артист.

Нагадаємо, Могилевська розкрила "компромат" на Андрія Данилка, такої Сердючку ніхто не бачив.

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