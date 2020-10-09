Екс-солістка групи Nikita Анастасія Кумейко видала правду про свою колишню колегу Дашу Астаф'єву

Кумейко, яка нині виступає під псевдонімом DJ NANA, дала розгорнуте інтерв'ю на YouTube-каналі "Олицкая", передає Politeka.net.

Співачка журиться за свою колегу по групі Nikita Астаф'єву за те, що тій так і не вдалося реалізувати свої амбіції.

"Мені здається, що це нещасна людина. Унаслідок її недореалізації. Коли ти ставиш захмарні амбіції, а вони не реалізуються, тебе ще більше відкидає назад. Розвалити колектив, піти в сольне плавання і розлучитися з продюсером – не думаю, що вона побудувала собі на цьому щастя", – заявила Кумейко.

Крім того, вона пройшлася не тільки по професійному, але й по особистому життю Астаф'євої. DJ NANA повідомила, що та з 25 років мріяла народити дитину.

"Якщо протягом 10 років тобі Бог не дає дитину, значить, ти щось робиш не так", - прокоментувала Кумейко.

Раніше ми писали, Астаф'єва запаморочила голову відвертим фото, виставленим в Instagram. Дівчина спокусила еротичним знімком, на межі пристойності, поставши в одних чорних трусиках і панчохах. Даша розтягнулася на спинці дивана в томній позі, посвітивши своїми принадами без докорів сумління.

Шанувальникам буквально знесло дах від такого кадру. Люди поспішили поділитися своїми емоціями в коментарях: "Йошкін кіт 🥱", "Сексафон", "о, боги💥💥💥", "🔥🔥🔥🔥🔥 Ой, Даша!!!", "Лю", " як блін жити, коли є на стільки красиві і впевнені в собі жінки😭😭👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻", "Браво фотографу за те що розкрив і показав Дашу такою ніжною, глибокою і красивою. P. S мені шкода людей які бачать тут тільки siski".

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