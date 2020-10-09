Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна влаштувала чуттєву осінню зйомку в лісі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію знімків, на яких позувала в різнокольорових спортивних костюмах. Дівчина знімалася для реклами, тому показала себе з усіх боків, в черговий раз довівши, що вона справжня красуня.

"Привезли мої улюблені костюмчики. Який колір мені більше пасує? P. S. навіть не знаю звідки така любов до спортивних костюмів, але це мій улюблений одяг у повсякденному житті", - зізналася Яна.

Всього за годину пост Кошкіної зібрав майже 16 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів, а також атакували натяками на відносини з російським коміком Гаріком Харамовим.

"На молоду Гузєєву схожа. Макдоналдс, думаю, теж так вважає", "Яна, ти красуня! В будь-якому одязі", " Яночка коли ви з Гаріком одружитеся?", "Чарівна дівчинка"," Аѕмиѕ в ауті", "Яночка любов", "Костюмчики спека", "Яночка як завжди чарівна!", "Ви тепер точно підкорите не те що всіх чоловіків, але і Гаріка Хорламича», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Харламову і Кошкіній стали приписувати бурхливий роман після того, як нібито побачили їх разом на вечірці. Самі зірки відносини заперечують.

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