За що і кому доведеться платити

Кабінет Міністрів України планує змінити умови справляння транспортного податку

Про це інформує Politeka з посиланням на видання Обозреватель.

Нагадаємо, на сьогоднішній день транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень платять власники авто, яким не більше п'яти років і вартість яких більше 375 мінімальних запплат (на зараз – трохи більше 1,8 млн грн). У уряді хочуть знизити останню норму знизити до 200 мінімальних зарплат (один мільйон грн).

Нововведення передбачено законопроектом під авторством чинного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Зміни пропонуються у зв'язку з тим, що після збільшення розміру мінімальної зарплати в 2020 році перелік авто, розміщений на офіційному сайті Мінекономіки, скоротився майже в 1,5 рази в порівнянні з минулим роком, і це призвело до зменшення кількості автомобілів, що підлягають оподаткуванню", – пояснили в Міністерстві фінансів.

Методику розрахунку транспортного податку ускладнили: якщо раніше він платився в залежності від об'єму двигуна, то зараз розроблений спеціальний калькулятор, який, враховуючи різні характеристики машини, дозволяє розрахувати її вартість.

Експерти вказують на ряд недоліків нової методики. Наприклад, через технічну помилку відомство може "забути" згадувати деякі рідкісні автомобілі.

Раніше ми писали, що водії машин на європейських номерах зможуть використовувати спеціальні «пільги», але є умови. Законопроект № 4172, який зареєстрований у Верховній Раді, змінює правила розмитнення машини в Україні. Якщо раніше акциз пропонували скасувати, то тепер його "скасують" лише для тих, хто ввіз і не оформив авто до першого вересня.

Власники цих машин зможуть не платити за акцизом, ПДВ і пенсійним збором. Але є умови:

Протягом п'яти років українець може розмитнити без акцизу лише одну машину. Крім власників "євроблях«, особливими умовами можуть скористатися ще одна низка осіб – вони будуть звільнені від усіх податків, якщо авто коштує до 100»мінімалок". Це торкнеться:

авто спецпризначення (наприклад, швидкі);

машини для армії, служб безпеки;

авто для державних установ для дітей (інтернати, будинок-малятка і т. д.);

машини учасників військових дій, українців з інвалідністю та членів їх сім'ї;

багатодітні та прийомні сім'ї;

Спортивні школи та центри.

У Нацбанку розкрили деталі, які стосуються депозитів. Глава НБУ Кирило Шевченко повідомив, що цього року запропонував скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб. Однак у підсумку це питання в Мінфіні залишили без уваги і причини зрозумілі.

НБУ планує повернутися до зазначеної теми. Як зазначив Шевченко, у багатьох країнах у фізичних осіб набагато більше інвестиційних інструментів. У нашій же країні у людей є можливість тільки на депозити та облігації внутрішньої державної позики. Нерухомість, хоча і є альтернативою першим двом видам, але не виступає інвестиційним інструментом.

На даний момент в планах у Шевченка повернути привабливість інструменту-депозитам. Глава НБУ повідомив, що коли процентні ставки в Україні були на рівні 25%, це оподаткування доходу не було настільки значущим.

З пенсій українців можуть віднімати до 50% від загальної її суми. Згідно зі статтею 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з пенсії можливо віднімання не більше 50% від її розміру на утримання членів сім'ї, а також на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

Також причинами можуть бути смерть потерпілого або повернення переплачених сум зарплати у випадках, передбачених законом.

Нагадаємо, що з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.

Як повідомляла Politeka, рішення про жорсткий штраф вступило в дію, за що доведеться викласти до 510 гривень: "з 1 жовтня...".

Також Politeka писала, що з українців стягнули мільйонні штрафи, в Кабміні озвучили цифри: "майже 22 тисячі за...".