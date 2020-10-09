Пандемія не обійшла стороною українського виконавця і фронтмена гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка

Про це зірка написав у своєму Особистому Facebook.

Так, музикант розкрив свій важкий діагноз і зізнався, що заразився небезпечним уханьскім вірусом.

Як запевняє Андрій Хливнюк, він себе почуває, як при звичайній застуді.

"Друзі, на жаль я захворів. Відчуваю себе, як при сильній застуді. Не хвилюйтеся будь ласка і бережіть себе. Якщо вам дуже хочеться допомогти-ось!...",- написав суддя шоу "Х-Фактор" у своєму Особистому Facebook.

Українці підтримали музиканта і залишили під його публікацією десятки коментарів з побажаннями.

"Одужуй швидше, друже"," якнайшвидшого одужання", " одужуй! Зараз, на жаль, це все частіше зустрічається .... на превеликий жаль....Будемо обережні!...", "Поправляйся бро, якщо щось потрібно-маякуй!", "Тримаю кулачки"," швидкого одужання, будь міцним"," Ми теж перехворіли, нехай все швидко пройде", - написали вони в коментарях.

Раніше Андрій Хливнюк розповідав, як скучив за росіянами.

За його словами, він скучив за "своїми людьми" в Росії. У той же самий час, він вважає, що став заручником кривавих дій узурпаторської влади в Росії.

"Я дуже скучив за своєю російською публіці. Дуже скучив, аж до свербіння в кістках! Я так скучив за своїми людьми в Росії. І мені так прикро, що між нашими країнами йде війна. Мені прикро, що я фактично став заручником своєї ж совісті, заручником кривавих дій узурпаторів влади в Росії. Так сталося, але я дуже сумую за тими, кого я там знав і кого дуже люблю зараз", - заявляв раніше популярний музикант.

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