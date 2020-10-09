Українська співачка Настя Каменських похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброго Вам ранку! Нехай ця тепла літня фотка подарує Вам гарний настрій 💛», - написала артистка.

На фото Каменських позує в жовтому купальнику, який надає спокусливим вигинів Каменських ще більшої пікантності. Зокрема, крізь нього виразно виступають соски.

Яскраве фото активно коментують в мережі.

"Фігурка🔥 натуральна краса завжди буде в пріоритеті!", "Серйозна фігурка🔥 🔥 🔥", "красиво", "ідеальна фігура", "красуня", "Венера", "фантастика", "фігура принадність", - пишуть в коментарях.

Але не обійшлося і без нападок хейтерів. Каменських знову вилаяли за оголені фото. Крім того, деяким користувачам мережі здалося, що артистка набрала вагу.

"Настя, а крім голої дупи ще можеш щось показати? Бо тут нема на що дивитися, набридло вже, розумієш?", "Набридла зі своєю наготою...", "Ти поправилася ???", "Настя, де Сісі😢 😢 😢", "пора відписуватися чергова 18 + мадам", "знову откушалась", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, грайлива Каменських в прозорому вбранні публічно фліртувала з шанувальниками:"Шкода, що я не Потап".

Як повідомляла Politeka, грайлива Каменських посвітила красою, відчинивши халат на голому тілі:»сеньйорита на висоті".

Також Politeka писала, що схудлу Каменських присоромили за неохайний вигляд: "більше без макіяжу не з'являйся".