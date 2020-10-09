Нарахування зарплат залежить від своєрідної сезонності і щороку присутні два періоди, коли середній показник зарплат виростає

Про це пише Politeka з посиланням на Обозреватель.

Так, найбільшу суму всім працівникам традиційно нараховують в грудні, так як крім звичайної зарплати, існують ще й різні доплати, а також премії, бонуси і 13-я зарплата.

Те ж саме стосується і червня-липня: в ці місяці співробітники масово йдуть у відпустки і, соответвтенно, отримують відпускні.

"Складається враження, що в ці місяці відбувається різке підвищення зарплат. Але це не так. З вересня до листопада 2019-го середня зарплата була приблизно 10700 Гривень, у грудні - 12300. У січні-знову 10 700. Це не означає, що в грудні всі так добре попрацювали, просто нарахована зарплата була вищою", – пояснив директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Тобто, в тому ж серпні середня зарплата впала не тому, що її знизили, а тому, що закінчилися відпустки і люди стали отримувати звичайну ставку.

Так як реального зростання і "оздоровлення" економіки у нас поки не передбачається, експерти в прогнозах середньої зарплати не оптимістичні.

"За рахунок того, що у нас закриті кордони, ми отримали невелике збільшення витрат всередині країни. Влітку люди витрачали гроші в Україні. Так країна отримала своєрідний "адреналіновий" поштовх до стимулювання торгівлі. Вересень буде ключовим і дійсно покаже, яка реальна ситуація в економіці", - говорить директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Раніше ми писали, що підвищення зарплат для вчителів, яке передбачено відповідною постановою Кабміну відкладено до 2022 року. Причина цього-брак у Держбюджеті на 2020 рік 50 млрд гривень, необхідних для підвищення заробітних плат. Тому дане підвищення не скасували, особливо відзначили у відомстві, а перенесли на 31 грудня 2021 року.

"У зв'язку з відсутністю інфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови", - пояснили в Міністерстві, знову акцентувавши увагу на тому, що дане рішення уряду не скасовано, а всього лише відкладено.

У Держбюджеті на наступний рік передбачені фінанси на збільшення окладів і зарплат працівників освітньої сфери. Про це інформує Міністерство освіти.

Так, згідно з даними відомства, наступного року посадовий оклад працівника першого тарифного розряду зміниться два рази: з 1 січня він складе 2670 гривень, а з 1 липня - 2893 гривень (на 20 і 8,3% відповідно).

Уточнюється, що у зв'язку з відсутністю інфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови Кабміну, що стосується підвищення зарплати педагогів, уряд доручив Міносвіти підготувати проект рішення про призупинення дії даної постанови до 31 грудня 2021 року.

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