Примадона російської естради Алла Пугачова несподівано виклала в соцмережі архівні фото зі свого весілля

Так, на знімках відображені моменти весільного торжества, яке відбулося в далекому, 1969 році. Тоді молода ще співачка Алла Пугачова вийшла заміж за артиста цирку Миколаса Орбакаса.

Всього Примадонна показала три знімки, на яких Алла в короткій весільній сукні і в фаті стоїть поруч зі щасливо усміхненим Миколасом, а на одному кадрі – пара обмінюється весільними кільцями.

Раніше ЗМІ з'ясували, що кільця і взуття Пугачова і Орбакас довелося купити в "Магазині для молодят", так як лише там можна було в ті часи придбати дефіцитні товари. Їх шлюб протримався лише чотири роки, під час якого у Пугачової і Орбакаса народилася дочка Христина, що стала згодом співачкою Орбакайте.

"Рівно 51 рік тому 🖤!– - підписала знімки знаменитість і прикріпила хештег #history.

Відзначимо, в 1969 році колишньому чоловікові Алли Пугачової Філіпу Кіркорову було два роки, а нинішній чоловік Примадонни народиться лише через сім років – 18 липня 1976 року.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Алла Пугачова (@alla_orfei) 8 Окт 2020 в 10:28 PDT

Менш ніж за годину фанати співачки поставили майже 1400 лайків і написали величезну кількість коментарів.

"👏 👏 💐 💐 💐 😍 😍 😍Красива пара 😍 моя улюблена Алла❤ дякую❤ ️ за такі фото!!!❤️Молоді, красиві, скромні, рідні.Приємно подивитися. 🌻 👍 🏻 👍 🤩 ♥ ️ 🙏 Як завжди прекрасна!Молодість,💖красиві і щасливі він її колишній чоловік і зараз гарний чоловік у мене така фата була Алла, дякуй його за Христиночку. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Навіть не віриться❤️❤️❤️ як молоді вони були, так щиро любили! Класна фотографія👍❤️❤ ️ красиві і чудові щастя немов птах упустиш і не зловиш чудово!А не можна було з ним залишитися?👍 😍 Красуня велика Пугачова в будь-якому віці!Найкраща!!! У той час були найщасливішими, вважали один раз і на все життя, але доля вирішила все інакше. І це життя. ....",- пишуть фоловери і хейтери співачки.

Раніше ми писали, що відомий гуморист, чоловік Примадонни російської естради Алли Пугачової, Максим Галкін, загравав з шанувальниками. Артист активно публікує в Instagram Різні фото Відео зі свого звичайного і професійного життя. Цього разу шоумен показав, як відправився в дорогу на машині.

Галкін їхав на задньому сидінні і знімав себе на камеру. Артист підставив під кадри музику і посміхнувся в камеру, а після чого підморгнув передплатникам в такт пісні.

У підписі Галкін поставив:"😉".

Нагадавши, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки: "зараз йому Алка підправить фізію».

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