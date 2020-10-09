35-річна співачка і ведуча шоу «Танці з зірками» Тіна Кароль з'явилася в компанії молодого ведучого

Як передає Politeka.net, кумедні фото парочки з'явилися на фан-сторінці Тіни в Instagram. Красуня була одягнена в жовте розкішне плаття, яке прийшлося їй по фігурі. Поруч з нею стояв актор і телеведучий Олександр Попов, який веде ранкове шоу вихідного дня на «1+1».

На знімках грайлива Тіна демонструвала, як дотримуватися соціальної дистанції. Вона спокусливо посміхалася і позувала на камеру, при цьому тримаючи хлопця на відстані витягнутої руки. Красунчик посміхався їй у відповідь. Судячи з вбрання Тіни, фото було зроблено на останньому ефірі «Танців з зірками».

"Тіночка і @akter:"тримаємо дистанцію півтора метра". Увірвався на танці з зірками і не зміг пройти повз)", - підписали фото автори сторінки.

За день фото зібрали майже 2 тисячі лайків. У коментарях залишили масу приємних слів Тіні і хлопцю.

"Такі красиві", «найулюбленіші», «самий щупленький з гарему Тіночки», "@danbalan тут до твоєї лізуть, розберися", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль засвітила свої пікантні розрізи в атласній сукні жовтого кольору. Вона записала відео, показавши все крупним планом.

Нагадаємо, що Тіна Кароль в сукні з безсоромними розрізами убила наповал: "так і хочеться поцілувати".

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