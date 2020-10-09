Король поп-сцени Філіп Кіркоров розповів про стан батька, який потрапив до реанімації

Про стан 88-річного Бедроса Кіркорова син розповів за лаштунками конкурсу "Дитяча Нова хвиля" в "Артеку", пишуть "Дні.ру".

Як відомо, у батька Філіпа діагностували китайський вірус, через що у нього порушився серцевий ритм. Чоловіка госпіталізували і поклали в реанімацію.

Філіп Кіркоров

"Тато поки знаходиться в лікарні, в реанімації, в дуже серйозній клініці, але, сподіваюся, скоро все це закінчиться. Поки батькові складно говорити, у нього немає телефону, тому зв'язок тримаємо тільки через лікарів", - поділився новинами Філіп Кіркоров.

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За його словами, щодня лікарі повідомляють йому про стан батька. Для артиста залишається загадкою, де міг заразитися його батько, адже він дуже рідко залишав будинок. В основному, він займався тільки тим, що відвозив онуків в школу.

До речі, сам Кіркоров вже перехворів уханьським вірусом безсимптомно. Він здав аналіз в Греції, який виявив антитіла до захворювання. Він вважає, що вже півкраїни безсимптомно перехворіли на цю недугу.

Як відомо, батько Кіркорова відомий в Болгарії співак. Він має звання народного в Болгарії та Росії. Чоловік дуже багато гастролював по Радянському Союзу.

Бедрос Кіркоров

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