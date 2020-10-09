Король поп-сцени Філіп Кіркоров розповів про стан батька, який потрапив до реанімації
Про стан 88-річного Бедроса Кіркорова син розповів за лаштунками конкурсу "Дитяча Нова хвиля" в "Артеку", пишуть "Дні.ру".
Як відомо, у батька Філіпа діагностували китайський вірус, через що у нього порушився серцевий ритм. Чоловіка госпіталізували і поклали в реанімацію.
"Тато поки знаходиться в лікарні, в реанімації, в дуже серйозній клініці, але, сподіваюся, скоро все це закінчиться. Поки батькові складно говорити, у нього немає телефону, тому зв'язок тримаємо тільки через лікарів", - поділився новинами Філіп Кіркоров.
Як Кароль, Волочкова, Пугачова та інші зіркові наречені виглядали на своїх весіллях: топ яскравих фото
Харламова після розлучення з Амсус застукали за сором'язливим заняттям, мережа кипить: «Дожився…»
71-річна Пугачова влаштувала гарячі танці з Галкіним: "Аллуся - відпад!"
Волочкова остаточно втратила сором, з'явившись перед публікою в трусах: "Мені навіть привід не потрібен"
За його словами, щодня лікарі повідомляють йому про стан батька. Для артиста залишається загадкою, де міг заразитися його батько, адже він дуже рідко залишав будинок. В основному, він займався тільки тим, що відвозив онуків в школу.
До речі, сам Кіркоров вже перехворів уханьським вірусом безсимптомно. Він здав аналіз в Греції, який виявив антитіла до захворювання. Він вважає, що вже півкраїни безсимптомно перехворіли на цю недугу.
Як відомо, батько Кіркорова відомий в Болгарії співак. Він має звання народного в Болгарії та Росії. Чоловік дуже багато гастролював по Радянському Союзу.
Нагадаємо, що у мережі показали рятівницю Кіркорова, яка замінила його дітям бабусю: «які гарні».
Як повідомляла Politeka, задоволений собою Кіркоров приміряв корону в компанії хлопця Бузової:"Фу, нудно".
Також Politeka писала, що Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".