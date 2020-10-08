Екс-учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова похвалилася кадрами з нової фотосесії

Свіжі фото переможниця популярного шоу опублікувала у своєму особистому Instagram.

Так, зірка подякувала фанатам за постійну підтримку, яка надає їй сил.

Як зізналася Даша Ульянова, вона усвідомила, що завжди може розраховувати на допомогу відданих шанувальників.

Для нової фотосесії Даша Ульянова підібрала ефектну червону сукню зі спокусливим вирізом і шкіряний корсет, який в черговий раз підкреслив чудові форми переможниці "Холостяка". На одному зі знімків видно, як модель спокусливо згинається на шкіряному дивані.

"Хочу, щоб ви знали, що я вас всіх дуже люблю. Така щира підтримка, розрада, здавалося б, від людей, з якими ми навіть не знайомі особисто. Величезне вам спасибі, що ви є. Я зрозуміла, що можу розраховувати на вас. Цінувати. P. S. обличчя так і пече вогнем, але я не здаюся. Читаю і зберігаю всі ваші поради. А поки згадаємо яка я була красива. Дівчатка, спасибі за фото", - підписала вона спекотні знімки.

"Красива", "Ммм, красуня"," ідеальна"," яка ж ти красуня"," просто найкраща"," Сильно красива"," ви дуже красива жінка, мудра, щира, відверта, добра, весела, всі чоловіки повинні вами захоплюватися, а жінки рівнятися", "Вау просто...", "Неповторна", "гармата", "фото супер", - написали фанати під новою публікацією.

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Струнка гімнастка не приховує, що їй подобається показувати шпагат в найнесподіваніших місцях. Саме тому своєрідною фішкою спортсменки стали фото в Instagram з демонстрацією шпагату.

Ульянова ж на новому фото в стилі Жана-Клода Ван Дамма розтягнулася в шпагаті на машині і знову зухвало нагадала про себе.

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