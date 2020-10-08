Відома модель Демі Роуз показала ідеальну фігуру на відпочинку

Красуня, яка завдяки своїм пишним формам встигла прославитися як «британська Кардашьян», поділилася новими знімками з курорту, на якому вона зараз відпочиває, в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Демі любить радувати своїх шанувальників відвертими образами в нижній білизні або купальниках. Однак, на цей раз вона вирішила дати фанатам більше простору для фантазії і вибрала трохи більш закритий наряд. Так, Роуз позує на тлі пальм в розкішній довгій сукні в коричневих тонах.

Втім, образ красуні не обійшовся без кількох пікантних деталей. Так, увагу до себе приковує глибоке декольте наряду, яке опускається до самого пупка і ледве утримує пишні груди моделі. Спідниця з запахом також дозволяє Демі посвітити на камеру своїми стрункими ніжками.

Доповнює Гарячий образ красуні стильна прикраса у вигляді золотого "нашийника".

Шанувальники Демі прийшли в захват від її нових фотографій і буквально засипали модель компліментами.

До цього ми писали, що на одному з особистих Селфі Демі також вирішила показати, як виглядає її бюст крупним планом в трендовому купальнику з силіконовими і прозорими лямками. Шостий розмір бюста, тонка талія і пишні стегна прославили дівчину в Instagram, а її витівки на відпочинку продовжують привертати увагу фанатів.

Нагадаємо, Демі Роуз пограла перед камерою "диньками" в крихітному ліфчику з прозорим лямками.

Як повідомляла Politeka, палючі Демі Роуз і Ана Чері притиснулися один до одного в розпусних купальниках: "апетитні малятка".

Також Politeka писала, що спокуслива Демі Роуз показала ідеальні " горбки "в невидимому купальнику:»спустилася з небес...".