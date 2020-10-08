Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва звела шанувальників з розуму пляжним тілом на сонячному фото в басейні

Зірка, яка вже багато років живе і працює в Росії, поділилася новим знімком в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку співачка позує в басейні. На ній чорний купальник-бікіні, що дозволяє Вірі продемонструвати своє ідеальне засмагле тіло.

Зірка сперлася об бортик басейну і злегка підняла голову, млосно поправляючи окуляри.

"Він був мій найсолодший сон...", - підписала знімок Брежнєва.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого яскравого фото.

"Яка гарна україночка", "Віруня ви прекрасні!", "Віра! Досить порушувати всі закони цієї планети!", "Віра ви прекрасна", "Клеопатра", "завжди супер красива", "Вірочка красуня, а де ваш Костик, сто років не бачила", "Віра, ти просто богиня", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Брежнєва підкорила шанувальників милим домашнім образом.

Зірка опублікувала новий пост з коротким відео на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах можна побачити, як віра сидить в кріслі в простому домашньому одязі. На ній чорна толстовка з написом «Віра» і мінімум макіяжу. У такому вигляді зірка виглядає дуже свіжо і природно. Волосся Брежнєва залишила розпущеним і не стала обтяжувати ніякими укладаннями. У такому простому образі особливо яскраво виділяються блакитні очі співачки, які так і приковують до себе увагу.

Нагадавши, Віра Брежнєва підкорила кадрами з сестрами-красунями, як вони виглядають: "це ж так круто, коли...".

Як повідомляла Politeka, розкішна Брежнєва звела з розуму блакитними очима в домашньому образі: "з роками тільки красивіше!".

Також Politeka писала, що Брежнєва приголомшила кадрами зі своєю "сестрою-близнючкою" у відвертому міні: "дві Віри за ціною однієї".