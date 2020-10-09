Тепла і суха погода повернулася до України
Про це інформує прес-служба Укргідрометеоцентру.
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 9 жовтня, в Україні буде тепло і без опадів, оскільки в країну повернулося бабине літо.
Найбільше пощастить жителям Криму, Херсонської, Запорізької та Одеської областей: вдень тут повітря прогріється до +23 градусів, а вночі буде від +11 до +15 градусів.
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Дощі, як прогнозують синоптики, можливі тільки в Одеській області.
У східних, північних і центральних областях також буде сухо: до +22 вдень, а вночі - до +12, а найхолодніше буде в Харкові (+6..+ 8 вночі).
На Заході повітря максимально прогріється вдень у Вінницькій області - до + 21 градуса, а найхолодніше буде на Закарпатті та на Івано-Фраківщині - вдень до +17, а вночі температура впаде до позначки в 10 градусів.
Раніше ми повідомляли, що літня погода ще побалує українців, затримавшись до кінця місяця. Про це розповіла співробітник Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.
За її словами, нинішня зима навряд чи буде морозною: така ймовірність становить лише 10%.
У свою чергу, синоптик Віра Балабух каже, що цієї зими українців чекає мало снігу, проте країну накриють відлиги і крижані дощі.
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