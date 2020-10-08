Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян показала, як проводить час з сім'єю

Зірка часто проводить час зі своїми чотирма дітьми і публікує фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Судячи зі знімків, можна зробити висновок, що відома красуня - дуже хороша мама.

Кілька годин тому Кім опублікувала фото, на яких показала дітей і свого чоловіка, репера Каньє Веста. Всі вони проводили час в одному із закладів і, ймовірно, готувалися до вечері.

Модель вибрала для свого виходу чорно-жовту сукню на тонких бретельках і з великим декольте.

Груди знаменитості виглядали спокусливо, але при цьому, все було прикрито і виглядало скромніше, ніж зазвичай.

Кім заплела кіски, і зробила легкий макіяж, підкресливши вії.

Позаду красуні виднілися басейн, пальми і синє небо.

За дві години пост зібрав понад два мільйона лайків і багато коментарів.

"О, так!", - написав один з шанувальників.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік Кім і її сім'ї.

Нагадаємо, Кім Кардашьян постала в синій блузі без рукавів. На вбранні був помітний гарний малюнок у вигляді гір і птахів. Крізь прозору блузку проглядалася білизна знаменитості, що надавало образу особливої пікантності.

Шкіряна спідничка з довгим розрізом обтягнула талію і стегна моделі. До слова, з вирізу "стирчали" стрункі ніжки Кардашьян.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян забралася на стіл заради жаркого кадру. На ній був одягнений обтягуючий топ і джинси, які підкреслили всі найсолодші місця красуні. Кім зробила собі два хвостика, щоб бути схожою на молоденьку дівчинку.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в" Невидимій " білизні розвалилася на ніжних пелюстках: "неземна".

Як повідомляла Politeka, Кортні Кардашьян в рожевому бікіні похвалилася плоским животиком:"найкрасивіша".

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