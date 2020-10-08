Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася приємним сюрпризом, який вона отримала після своєї репетиції
Артистка опублікувала нове фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, на знімку балерина позує у своїй студії на тлі верстата. Вона явно тільки що закінчила репетицію і ще не встигла переодягнутися. На Волочковій простий спортивний костюм з курткою без рукавів, а також пуанти.
В руках у балерини букет світло-жовтих троянд, який вона старанно демонструє на камеру.
"Приємний сюрприз після репетиції від холдингу "Известия". Записуємо інтерв'ю. Я дуже ціную увагу і доброту", - підписала фото Волочкова.
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Відзначимо, що шанувальники балерини не змогли прокоментувати її пост, адже вона вже давно відключила таку можливість в своєму Instagram. На такий крок зірку штовхнула велика кількість негативних коментарів під її постами.
До цього ми писали, що Волочкова розмістила в соцмережі дві фотографії. На одній з них зірка стоїть на тлі розкішного інтер'єру і тримає в руках величезного кота. На Анастасії короткі білі трусики і блузка без рукавів.
На другому знімку Волочкова сіла на диван, але кота з рук не випускає. Настя вирішила посадити його на"найцікавіше місце". Знаменитість витягнула до об'єктива безкінечні ноги і загадково посміхається.
Нагадавши, безсоромна Волочкова на публіку потискалася з молодим коханцем: "наближається пенсія і ось результат!".
Як повідомляла Politeka, скандальна Волочкова розкорячилася на дивані в непристойній позі: "це така свобода!".
Також Politeka писала, що Волочкова остаточно втратила сором, з'явившись перед публікою в трусах: "Мені навіть привід не потрібен".