Красуні зі студії "Квартал 95" показали свого "нового учасника"

Нове яскраве фото опублікувала у своєму Instagram зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук. Про це пише Politeka.net.

Гумористка поділилася фотографією зі зйомок нового випуску "Кварталу". На ній всі учасниці "Жіночого кварталу" зібралися на сцені. Красуні оточили популярного співака Дмитра Монатіка, який став гостем їх шоу.

При цьому всі артистки позують в яскравих костюмах всіх кольорів веселки, наповнюючи фото яскравими фарбами.

"У команді Жіночого кварталу з'явився новий супер учасник. Як саме пройшла посвята в колектив, можна побачити вже в цю суботу", - підписала знімок Адамчук.

Варто відзначити, що на фото всі учасниці «кварталу» виглядають дуже задоволеними компанією свого гостя.

До цього ми писали, що Адамчук розповіла, коли представить увазі публіки свій новий проект.

На сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографію, на якій постала в образі чуттєвої Діви.

На ній-червоний довгий халат з вишивкою і широкими рукавами в східному стилі, а також довгі чорні рукавички. 34-річна артистка анонсувала новий випуск "жіночого кварталу" , а також порадувала фанатів:

"Жодне слово не передасть мого трепету, адже в цьому ефірі я представляю проект @mora_singer", - написала вона.

Нагадавши, яскрава брюнетка з "Квартал 95" вразила східним образом в червоному: "жодне слово не передасть".

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Квартал 95" влаштувала "брудні" танці біля жердини: "як завжди вогнище!".

Також Politeka писала, що у Мережі обговорюють третю вагітність Олени Кравець з "Квартал 95": "ви така красива".