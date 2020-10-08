Українців чекає помітне урізання субсидій через новий спосіб їх розрахунку



З новими розмірами державної допомоги люди зіткнуться вже після виходу з карантину. Про це повідомляється в матеріалі Обозреватель.

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг та обов'язкового платежу. Обов'язковий платіж, в свою чергу, являє собою певний відсоток доходу сім'ї, який конкретний пільговик може віддавати за комуналку.

Дана цифра розраховується індивідуально. Однак, якщо до травня цього року для підрахунку середній дохід на одного члена сім'ї ділили на два прожиткові мінімуми і множили на 15%, то тепер Кабмін збільшив цифру до 20%.

Таким чином, сума, яку сім'ї повинні будуть платити за комуналку, зросте.

"Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди отримуватимуть субсидію на 40% менше, ніж минулого року. А чому це зробили? На 10,5 млрд у 2020-му зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу", - розповів про нововведення колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

Додамо, що на час карантину було вирішено залишити стару схему розрахунку розміру держдопомоги, однак після зняття обмежувальних заходів ситуація різко зміниться.

Нагадавши, підвищенню тарифів дали добро, на скільки зміняться суми: "з грудня цього року...".

Як повідомляла Politeka, правила нарахування допомоги змінилися, що треба встигнути зробити.

Також Politeka писала, що з українців здеруть податок за новими правилами, що потрібно знати: "повинні платити 25 тисяч гривень".