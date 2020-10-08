Українців попередили про зміну тарифів на комуналку з початком опалювального сезону

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, в Україні з 1 серпня запрацював ринок газу, тому українці можуть самі вибирати собі постачальників палива, у яких будуть різні розцінки.

Експерт Єгор Комов попереджає, що вже перед Новим роком вартість газу на ринку становитиме 7 грн/кубометр. Це менше, ніж минулого року, але більше, ніж зараз платять українці.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ зростає, більше покупців при тому ж обсязі, значить, вище буде ціна", - розкрив аналітик нюанси ринку.

Інші експерти стверджують, що вартість опалення для українців може щомісяця змінюватися. Якщо ціна на газ підскочить до 7 грн/кубометр, то тарифи на опалення можу зрости на 10-15%.

Через подорожчання комуналки в уряді розглядають можливість урізання субсидій, при якій розмір пільг буде вважатися як різниця між вартістю комуналки і обов'язкового платежу (певний відсоток доходу сім'ї, який конкретний пільговик може віддавати за послуги ЖКГ).

Якщо раніше сім'я з трьох людей з доходом в 6 тисяч платила не більше 900 гривень за комуналку, то за новими правилами їм доведеться віддавати тепер 1200.

Але поки діє в Україні карантин, Мінсоцполітики буде розраховувати розмір субсидій за старими правилами (з урахуванням 15% обов'язкового платежу), однак як тільки обмеження знімуть, субсидії відразу ж уріжуть.

Нагадавши, правила нарахування допомоги змінилися, що треба встигнути зробити.

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