Українців попередили про зміну тарифів на комуналку з початком опалювального сезону
Про це пише Обозреватель.
Як відомо, в Україні з 1 серпня запрацював ринок газу, тому українці можуть самі вибирати собі постачальників палива, у яких будуть різні розцінки.
Експерт Єгор Комов попереджає, що вже перед Новим роком вартість газу на ринку становитиме 7 грн/кубометр. Це менше, ніж минулого року, але більше, ніж зараз платять українці.
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"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ зростає, більше покупців при тому ж обсязі, значить, вище буде ціна", - розкрив аналітик нюанси ринку.
Інші експерти стверджують, що вартість опалення для українців може щомісяця змінюватися. Якщо ціна на газ підскочить до 7 грн/кубометр, то тарифи на опалення можу зрости на 10-15%.
Через подорожчання комуналки в уряді розглядають можливість урізання субсидій, при якій розмір пільг буде вважатися як різниця між вартістю комуналки і обов'язкового платежу (певний відсоток доходу сім'ї, який конкретний пільговик може віддавати за послуги ЖКГ).
Якщо раніше сім'я з трьох людей з доходом в 6 тисяч платила не більше 900 гривень за комуналку, то за новими правилами їм доведеться віддавати тепер 1200.
Але поки діє в Україні карантин, Мінсоцполітики буде розраховувати розмір субсидій за старими правилами (з урахуванням 15% обов'язкового платежу), однак як тільки обмеження знімуть, субсидії відразу ж уріжуть.
Нагадавши, правила нарахування допомоги змінилися, що треба встигнути зробити.
Як повідомляла Politeka, українців чекає нова платіжка за комуналку, документ вже в Раді
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