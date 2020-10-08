Популярна українська співачка Аліна Гросу підкорила шанувальників млосним образом в тінях
Зірка поділилася новим атмосферним постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На чорно-білому фото Гросу завмерла в спокусливій позі. При цьому на знімку чітко видно тільки її обличчя, а обриси тіла співачки приховані густими тінями.
Свій пост артистка супроводила новим віршем власного авторства.
"Я не прошу в ответ, в замен, и в долг.
Не требую любви и обещаний...
Дала себе навек уже зарок..
Не ждать добра, тепла, как подаяний…
…Я не прошу ни счастья, ни печали..
Ты хочешь рядом быть - в ответ не жди..
С тобой я буду, сколько пожелаю..
И дам, все что смогу в себе найти", - пише зірка.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такого зворушливого поста
"Аліна красуня ти мені подобаєшся", "в цих рядках так багато душі, прям в кожному слові...зворушило", "Аліна, ти людина з глибоким внутрішнім світом, тут все просто, тебе потрібно любити", "Шедеврально ніжно і дуже глибоко", - пишуть люди.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про розлучення 25-річної зірки. Гросу відверто розповіла подробиці розставання. Так, в "Світському житті" співачка згадала, як 22 грудня в 2019 році приїхала з концерту і почула від коханого пропозицію пожити окремо. За її словами, у Олександра з'явилася інша жінка.
Нагадаємо, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі: "схожа на Віру Брежнєву".
Як повідомляла Politeka, чуттєва Гросу видала нові одкровення після раптового розлучення.
Також Politeka писала, що похмура Аліна Гросу сполохала відвертим зізнанням після розлучення: "я за ним...".