Артистки не бояться експериментів з образами, зовнішністю і своїм стилем

Саме тому зірка одягаються в самі незвичайні костюми, стрижуться, позбавляючись від довгих локонів і змінюють себе до невпізнання. Проте, деякі знаменитості вважають, що вони гарні в будь-яких нарядах, тому з легкістю показують себе в одних піжамах. Представляємо вашій увазі топ-фото зірок в домашніх образах.

Ані Лорак не показує домашні образи на фото, зроблених в затишній обстановці. Співачка ретельно оберігає особисте життя, тому приховує все, що з нею пов'язано. Однак, на постановочних фото для глянцю Кароліна часто миготить в образах "для дому". Шовкові піжами вигідно підкреслюють її фігуру.

Настя Каменських-навпаки, любить показувати фото з дому, розповідати, як живе і чим займається. В її профілі в Instagram багато фото, на яких вона позує в піжамах і підкреслює достоїнства в цілому. Співачка віддає перевагу класичним піжамам з шовку з колоритними принтами.

Кім Кардашьян займається створенням власної лінійки одягу, тому зірка часто показує себе в дизайнерських піжамах. Світлі і нюдові образи до душі шанувальникам, а перші колекції Кім були розпродані за лічені дні з оглушливим успіхом.

Анастасія Волочкова віддає перевагу теплим піжамам яскравих кольорів з незвичайним дизайном. Вільний одяг приховує її фігуру, тому балерина не соромиться показувати себе лише у верхній частині Піжами і тим самим демонструвати оголені ноги.

Тіна Кароль, також, як і Ані Лорак, не любить показувати особисте. Домашніх фото у зірки в Instagram практично немає. Зате постановочних фото для глянцю досить багато. Зірка з'являлася в піжамі зі стильним дизайном на зйомках для журналу, а також на репетиції свого концерту.

Надя Дорофєєва не приховує, як живе вдома, ділиться різними кадрами і вражає стрункою фігурою. Спеціально для популярного журналу разом з Дмитром Монатіком Надя влаштувала зйомку на узбережжі. Серед яскравих фото в блискучих нарядах були і домашні. А на карантині Надя захопила милим орбазом в рожевій піжамі в смужку.

Ольга Бузова любить увагу публіки і показує кожен раз нові вбрання, домашній одяг і білизну. Струнка телеведуча часто не соромиться здивувати розкішними подарунками. При цьому поруч з дорогими презентами Ольга нерідко з'являється в домашньому вигляді і в коротеньких піжамах. Не так давно звезад похвалилася так розкішним букетом від коханого Дави.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

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