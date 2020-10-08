Підвищення зарплат для вчителів, яке передбачено відповідною постановою Кабміну відкладено до 2022 року

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу Міносвіти України.

Причина цього-брак у Держбюджеті на 2020 рік 50 млрд гривень, необхідних для підвищення заробітних плат. Тому дане підвищення не скасували, особливо відзначили у відомстві, а перенесли на 31 грудня 2021 року.

"У зв'язку з відсутністю інфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови", - пояснили в Міністерстві, знову акцентувавши увагу на тому, що дане рішення уряду не скасовано, а всього лише відкладено.

Раніше ми писали, що в Держбюджеті на наступний рік передбачені фінанси на збільшення окладів і зарплат працівників освітньої сфери. Про це інформує Міністерство освіти.

Так, згідно з даними відомства, наступного року посадовий оклад працівника першого тарифного розряду зміниться два рази: з 1 січня він складе 2670 гривень, а з 1 липня - 2893 гривень (на 20 і 8,3% відповідно).

Уточнюється, що у зв'язку з відсутністю інфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови Кабміну, що стосується підвищення зарплати педагогів, уряд доручив Міносвіти підготувати проект рішення про призупинення дії даної постанови до 31 грудня 2021 року.

"Відстрочка не передбачає змін в умовах оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, що діють на сьогодні, а саме: встановлення доплат, надбавок, підвищень посадових окладів", – додали в Міністерстві освіти і науки.

Вже в найближчому майбутньому для України можуть стати реальністю регулярні затримки з виплатами пенсій. Справа в тому, що платники заборгували Пенсійному фонду гігантську суму – двадцять з половиною мільярдів гривень. Більше половини її, близько 11 мільярдів, повинні фізичні особи-підприємці. Таким чином, платити пенсії поступово стає нічим.

Перш ситуацію до деякої міри рятувало Державне казначейство, позичаючи гроші Пенсійному фонду. Однак тепер він вже не може отримувати нові кредити, поки не розплатиться за старими.

Це веде до зростання дефіциту бюджету ПФУ. Всього за півроку, з січня по липень нинішнього року, він збільшився з 23 до 34 мільярдів гривень, тобто на 11 мільярдів. Втім, в цьому бюджеті не враховані надходження коштів з казни, гарантовані державою.

Однак на 2021 рік у проекті Державного бюджету на пенсійне забезпечення виділено більше коштів, ніж будь-коли за всю нашу історію – 203 мільярди 800 мільйонів гривень.

Нагадавши, виплата надбавок до зарплат під загрозою зриву, в Кабміні розкрили карти: хто ризикує залишитися без грошей.

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