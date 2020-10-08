Погода в Україні у п'ятницю, 9 жовтня, буде вологою, але без істотних дощів
Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, невеликі дощі можливі лише на Житомирщині та в окремих районах Київщини.
Суха погода триватиме у східній частині України - Східний антициклон блокує Західні вологі повітряні потоки.
Також відзначимо, що після злив українців чекає нове погодне випробування. Синоптик попередила про тумани, які можуть серйозно ускладнити ситуацію на дорогах.
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Температура повітря 9 жовтня вдень у більшості областей України очікується + 18 +23 градуси, на півдні +20 + 25 градусів. У західних областях буде трохи прохолодніше, +14 +17 градусів, але прохолоду компенсує Сонце.
Вітер стихне до помірного.
У Києві в п'ятницю очікується тепла погода з максимальною температурою повітря до +20 градусів. Серйозних дощів не передбачається, можливі серпанок чи туман.
За попереднім прогнозом, погода на вихідних також буде теплою і без опадів.
Нагадаємо, українцям прогнозують, що погода взимку буде аномальною. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного. А ось очікувати морозів не варто.
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