Російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, налякав хворобливим виглядом
Як передає Politeka.net, неоднозначну реакцію викликало нове фото, яке артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)
"Життя занадто швидко біжить... Іноді хочеться зупинити мить! І насолодитися моментом! Вмійте цінувати життя і близьких Вам людей! ❤️ і ніколи не мовчіть про свої почуття, можливо іншого моменту сказати вже не буде...",- написав співак.
Такі слова разом із зовнішнім виглядом Лазарєва серйозно стривожили його шанувальників. У мережі запідозрили недобре.
"Схуд» постарів", " Сергій, У вас щось зі здоров'ям ? Навіщо ви так сильно схудли? Пишете сумні життєві пости...",- сполошилися фоловери співака.
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Нагадаємо, нещодавно Сергій Лазарєв повідомив, що спектакль «Одруження Фігаро» в Московському драмтеатрі імені Пушкіна, де він грає головну роль, перенесли на два місяці. Інформацію співак і артист розмістив в сторіз в соціальній мережі. Ця ж інформація з'явилася в акаунті театру в Instagram.
"Здоров'я вам і вашим близьким", - йдеться в кінці повідомлення.
При цьому в мережі з'явилися припущення, що Лазарєв міг захворіти китайським вірусом. Так, повідомлялося, що у всіх акторів, крім Сергія, в «одруженні Фігаро» є дублери. Якби захворів хтось інший з акторської групи, його просто замінили б.
Сам Сергій Лазарєв інформацію про своє можливе захворювання поки не коментував, проте на його сторінці в соцмережі з'явилося символічне відео про тих, хто в період пандемії не носить маски.
Нагадаємо, Ані Лорак і Сергій Лазарєв зробили зізнання, фанати в люті.
А ще Politeka писала, неголеного Лазарєва застукали з Лорак прямо на кухні.
Також Politeka повідомляла, що Лазарєв вразив новою зовнішністю, фото розбурхало мережу.