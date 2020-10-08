Російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, налякав хворобливим виглядом

Як передає Politeka.net, неоднозначну реакцію викликало нове фото, яке артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

"Життя занадто швидко біжить... Іноді хочеться зупинити мить! І насолодитися моментом! Вмійте цінувати життя і близьких Вам людей! ❤️ і ніколи не мовчіть про свої почуття, можливо іншого моменту сказати вже не буде...",- написав співак.

Такі слова разом із зовнішнім виглядом Лазарєва серйозно стривожили його шанувальників. У мережі запідозрили недобре.

"Схуд» постарів", " Сергій, У вас щось зі здоров'ям ? Навіщо ви так сильно схудли? Пишете сумні життєві пости...",- сполошилися фоловери співака.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Лазарєв повідомив, що спектакль «Одруження Фігаро» в Московському драмтеатрі імені Пушкіна, де він грає головну роль, перенесли на два місяці. Інформацію співак і артист розмістив в сторіз в соціальній мережі. Ця ж інформація з'явилася в акаунті театру в Instagram.

"Здоров'я вам і вашим близьким", - йдеться в кінці повідомлення.

При цьому в мережі з'явилися припущення, що Лазарєв міг захворіти китайським вірусом. Так, повідомлялося, що у всіх акторів, крім Сергія, в «одруженні Фігаро» є дублери. Якби захворів хтось інший з акторської групи, його просто замінили б.

Сам Сергій Лазарєв інформацію про своє можливе захворювання поки не коментував, проте на його сторінці в соцмережі з'явилося символічне відео про тих, хто в період пандемії не носить маски.

Нагадаємо, Ані Лорак і Сергій Лазарєв зробили зізнання, фанати в люті.

А ще Politeka писала, неголеного Лазарєва застукали з Лорак прямо на кухні.

Також Politeka повідомляла, що Лазарєв вразив новою зовнішністю, фото розбурхало мережу.