Известие о писателе-сатирике Михаиле Жванецком всколыхнуло общественность

Михаил Жванецкий на 87-м году жизни принял решение уйти со сцены. Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл свою передачу "Дежурный по стране", закончил концертную деятельность", – рассказал Сташкевич.



Представитель Жванецкого также уточнил, что информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаилу Жванецкому диагностировали рак предстательной железы.

Как известно, рак предстательной железы одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. Особенно часто эта болезнь настигает мужчин в возрасте старше 60 лет. От этого недуга умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токарев.

Однако сам сатирик поспешил опровергнуть эту информацию.

«Это неправда. Я нормально себя чувствую», — заявил он.

Чуть позже супруга Жванецкого Наталья рассказала, что Михаил Михайлович регулярно наблюдается у врачей, но делает это исключительно с профилактическими целями.

«Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь», — подчеркнула Жванецкая.

Напомним, в 2019 году у артиста уже были проблемы со здоровьем. Он сломал руку, из-за чего отменил свои выступления в Германии.

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